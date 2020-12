Mistanke om corona-svindel: Bagmandspolitiet beslaglægger millioner hos nordjysk virksomhedsejer

NORDJYLLAND:En 64-årig virksomhedsejer fra Nordjylland nåede at få udbetalt omkring 700.000 kroner fra forskellige corona-hjælpepakker, inden Erhvervsstyrelsen fik mistanke til ansøgningerne om lønkompensation fra en række forskellige selskaber.

I alt havde manden indsendt 13 ansøgninger for omkring 2,7 millioner kroner, og på baggrund af en kendelse fra Københavns Byret har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) beslaglagt mere end seks millioner kroner i værdipapirer hos manden.

Beslaglæggelsen skal sikre, at der er penge til at tilbagebetale Erhvervsstyrelsen samt til betaling for en bøde, hvis manden bliver dømt for det mistænkte bedrageri.

En bøde vil formentlig ligge på tre-fire gange det beløb, der er forsøgt svindlet for.

Det oplyser Thomas Anderskov Riis, der er chefpolitiinspektør hos SØIK, i en pressemeddelelse.

- Det er helt afgørende, at de støtteordninger og hjælpeforanstaltninger, der skal holde hånden under virksomheder og lønmodtagere, bliver udbetalt til de rette og ikke bliver misbrugt hverken af organiserede kriminelle eller af svindlere. Jeg vil gerne advare eventuelle svindlere om, at der bliver slået meget hårdt ned. Domstolene har i de første sager lagt en meget hård linje over for enhver form for snyd, siger Thomas Anderskov Riis.