Coronafrygt på slagteri: Danpo i Aars indfører skrappe restriktioner

AARS:Efter endnu en medarbejder er blevet konstateret smittet på Danpos slagteri i Aars, så indfører slagteriet nu skrappe restriktioner for at komme udbruddet til livs. Det skriver Fagbladet 3F.

Hele personalet bliver nu testet for Covid-19, og ingen får lov til at komme ind på slagteriet, før de har været testet og fundet uden smitte, siger produktionsdirektør Per Alan Jensen til mediet. Samtidig bliver det et krav for de ansatte at bruge mundbind og visir - desuden har man også lukket kantinen.

Slagteriet sendte syv medarbejdere hjem i isolation efter det første konstaterede smittetilfælde i sidste uge, og man havde egentlig troet, at det var det. Men onsdag blev en ny medarbejder i en anden afdeling konstateret smittet, og 20 personer, som vedkommende har været i kontakt med, er nu sendt hjem.

Per Alan Jensen forventer dog ikke, at udbruddet er afsluttet nu:

- Vi forventer at se flere smittede. Mit eget bud er, at vi finder 5-10 nye smittede, når alle er testet, siger han til Fagbladet 3F.