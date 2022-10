Coronalån sender antallet af konkurser i top

De momslån, som blev stillet til rådighed for pressede virksomheder under coronanedlukningerne, begynder tilsyneladende at gøre ondt.

For efterhånden, som lånene forfalder til betaling, må flere og flere virksomhedsejere konstatere, at der ikke er råd til at betale dem.

Det fremgår af de sæsonkorrigerede tal for antal konkurser i september, som Danmarks Statistik har offentliggjort torsdag.

De viser, at der var 251 konkurser, hvilket er en stigning i forhold til august.

Dermed er det samlede antal konkurser i år nu på det højeste niveau, der er set siden 2012. Og tallene for de seneste fire måneder har ikke været højere siden finanskrisen.

Danmarks Statistik har opgjort, at 49 procent af konkurserne fra juni og frem til nu er sket i virksomheder, der havde momslån.

Mens momslånene er ikke den eneste årsag til, at virksomhederne har det svært, mener Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

- Ikke alle virksomheder har en økonomi, der er robust nok til, at de kommer helskindet gennem det økonomiske stormvejr som aktuelt hærger i Danmark og resten af verdensøkonomien, siger han.

Han skønner, at stigende el- og gaspriser har kostet virksomhederne næsten 50 milliarder kroner.

Dertil kommer øgede omkostninger til råvarer og højere renter på lån - herunder de momslån for 35 milliarder, som stadig mangler at blive tilbagebetalt.

Derfor vurderer Lasse Lundqvist, der er økonom hos SMVDanmark også, at vi vil se flere virksomheder dreje nøglen om i den kommende tid.

- Trenden går kun én vej, og det er mod flere konkurser. Virksomhederne er blevet ramt af høje energipriser.

- Mange står med store lagre, og nu svigter købelysten. Det er en skidt kombination. Og hvis man ovenikøbet slæber rundt på gæld fra coronatiden, så er eksistensen ekstra truet. Det ser vi tydeligt i tallene, siger han.

/ritzau/