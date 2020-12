Covid-19: Droppede påskeferie i nordjysk sommerhus - men hænger alligevel på regning

Det kommer til at kostede tusindvis af kroner for en lejer af et nordjysk sommerhus, at vedkommende - på grund af covid-19 - i påsken valgte at afbestille lejemålet. At regeringen i foråret anbefalede folk at droppe alle unødvendige rejser, var ikke det samme som et forbud mod at tage afsted. Det har Ankenævnet for Feriehusudlejning afgjort. Arkivfoto: Henrik Bo