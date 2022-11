Da busser med efterskoleelever forulykkede, var gode råd dyre: Lykketræf reddede vognmands sæson

SNEDSTED:De fire busser fra Snedsted Turistbusser æder kilometer efter kilometer ned ad den norske bjergside. De er fyldt med efterskoleelever fra Skyum Idrætsefterskole, der er på vej hjem fra skitur. Det er januar, og det er bælgmørkt.

Bag rattet i den forreste dobbeltdækkerbus sidder René Gregersen, chauffør og søn af Knud E. Gregersen, ejer af Snedsted Turistbusser.

Få minutter efter, klokken har passeret 01, er René Gregersen på vej rundt i en blød venstrekurve, da han får øje på noget lys mellem træerne. Lyset bevæger sig ikke.

- Så fik jeg lige pludselig noget at tænke på, siger han i dag, 10 måneder senere.

René Gregersen forsøger omgående at tage fart af bussen, men vejen er dækket af sort is.

- Vejen var spejlglat. Vi vidste godt, det var glat, og vi kørte med lav fart, men jeg tror alligevel, det kom bag på os, hvor slemt det var, siger han.

I stedet for at stoppe som håbet kurer bussen videre ned ad bjergvejen, ned mod to lastbiler, der er forulykket og holder på tværs af vejen. Selvom der er godt 300 meter hen til uheldsstedet, kan René Gregersen bare se til, mens bussen fortsætter fremad.

- Jeg tænkte flere gange: "Det her når jeg ikke at få hold i". Jeg synes, det føltes som uhyggelig lang tid.

Alligevel står bussen nærmest mirakuløst stille ganske få meter inden lastbilen, og sammenstødet er afværget. Næsten.

- Nogle af lærerne nåede lige at sige "Det var godt kørt", men jeg skyndte mig at bede dem om at blive siddende, for jeg vidste, at de andre tre busser var på vej, siger René Gregersen.

Den nye bus har Euro6d-motor, som lever op til de skærpede krav i miljøzoner. Foto: Bo Lehm

Uundgåeligt uheld

De fire busser fra Snedsted Turisttrafik har ikke kørt tæt, og det lykkes derfor en bagvedkørende minibus at få bremset i rette tid og komme helt i hold. Med 30 centimeter at give af.

Men dernæst kommer en almindelig bus med trailer, som har kørt et stykke længere tilbage, hvorfor chaufføren ikke har set, at der er blevet bremset ned. Den tredje bus kunne godt have brugt de sidste meters bremselængde, hvor René Gregersens bus og minibussen nu holder.

Chaufføren får resolut styret udenom de to forulykkede kolleger, men han rammer i stedet en lastbil. Til sidst kommer endnu en dobbeltdækker, og der er ikke flere steder at køre hen for at undgå kollision, så minibussen får et tryk bagpå, der skubber den op bagi René Gregersens dobbeltdækker.

- Så holdt vi der og kunne hverken komme frem eller tilbage.

Når han husker tilbage på uheldet, glæder han sig over, at det ikke gik værre.

- Der var en, om ikke lodret, så i hvert fald meget stejl klippeskrænt ned på den ene side. Lige på den anden side af autoværnet, som dobbeltdækkeren endte med at holde helt presset opad.

Lykkeligvis viste det sig hurtigt, at ingen mennesker var kommet noget til. Redningsmandskabet var hurtigt fremme, for de var allerede tilkaldt til den forulykkede lastbil. En enkelt elev fik et plaster på en finger, fordi han havde skåret sig på et glasskår.

- Nogle af de elever, der havde sovet på det øverste dæk af den bagerste dobbeltdækker, kom ud og spurgte, hvorfor vi holdt stille. De havde slet ikke opdaget uheldet, fortæller René Gregersen.

Gode råd var dyre

Efter en del forsøg med at opdrive busser og chauffører med ledig køretid, lykkedes det at få de søvndrukne elever fragtet til et hotel i den nærliggende by Gol, hvor de blev indlogeret. Imens blev René Gregersen og hans chauffører ved busserne, mens bjærgningsredskabet arbejdede på at få vejen ryddet.

- Klokken var henad syv om morgenen, inden de nåede til busserne. Konklusionen blev, at de tre store busser godt kunne køre derfra, men minibussen var blevet klemt i begge ender og måtte på værksted nede i Gol.

Efterskoleeleverne blev kørt til Larvik af et norsk busselskab, og i Hirtshals blev de hentet af busser fra Snedsted Turistbusser, der kunne levere alle 200 i god behold hjemme i Thy.

Straks værre var det, at Snedsted Turistbusser pludselig havde indtil flere busser, der var sat ud af drift midt i den travle skisæson. Den ene dobbeltdækker, en ældre model af mærket Setra, blev endda af forsikringsselskabet erklæret totalskadet, da den i forvejen stod til en udskiftning som følge af skærpede miljøkrav.

Men så fik Knud og René Gregersen en idé. Allerede inden uheldet, som fandt sted om fredagen, havde de nemlig bestilt en sælger fra Scania, der ville komme ud den efterfølgende tirsdag og fremvise en demomodel af deres nye dobbeltdækker.

- Han kom ud med den, vi fik lov til at se den an, og den passede perfekt til det, vi skulle bruge. Vi spurgte, om kan kunne levere demobilen allerede fredag, og det kunne han.

Dermed lykkedes det Snedsted Turistbusser at få kørt alle de glade skiturister af sted som planlagt, selvom det måtte blive i en bus med Scanias hvide demobemaling.

- Til påske fik vi en lille pause i kørslen, hvor vi kunne få bussen malet om. Det er vigtigt for os, for vi har kørt med de samme farver i Snedsted Turistbusser i mere end 50 år, siger René Gregersen.