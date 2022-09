Da Jeanne skiftede til det private, ramte skammen

AALBORG:Første gang Jeanne Kroge besøgte sin nuværende arbejdsplads Capio Privathospital blev hun overrasket. Hun forventede at møde en masse ukendte ansigter, men foran hende stod flere sygeplejersker, som på samme tid arbejdede i det offentlige.

Selvom hun kendte dem godt, anede hun ikke, at de også arbejdede i det private sundhedsvæsen som vikarer.

- Den slags taler man ikke om i det offentlige. Der er vi de gode og det private er de onde.

For et år siden foretog Jeanne Kroge det forbudte skifte, da hun sagde sin stilling op som sygeplejerske i det offentlige til fordel for en lignende stilling i det private sundhedsvæsen.

Med opsigelsen kom en følelse af skam over at lade sine kolleger i stikken i et system, som bløder.

Virker emnet bekendt, så er det fordi, at Vigeur den 23. juni udgav en artikel om læge Morten Zebitz Steiness, der fortalte om sit skifte fra det offentlige til private - og de beskyldninger og den vrede, der fulgte med, særligt fra tidligere kolleger.

Den historie kan du læse her.

Historien eksploderede på de sociale medier med beskyldninger om grådighed og egoisme, som Morten også selv havde oplevet i kølvandet på sit skifte.

Derfor besluttede vi os for at undersøge, om hans historie var enkeltstående.

Det var den ikke.

Så her får du Jeanne Kroges historie. Hun har sagt ja til et interview, fordi hun vil hjælpe til med at gøre jobskifter fra det offentlige til det private sundhedsvæsen nemmere og mindre tabubelagt.

Læs artiklen på Det Nordjyske Mediehus' nye, personlige erhvervsmedie Vigeur.

Du finder artiklen her.