Da Morten skiftede til det private, blev han beskyldt for at være grådig

AALBORG:- Når man vælger at gå fra det offentlige til det private sundhedsvæsen, bliver man udpeget som den onde og grådige, der ikke vil patienterne det bedste. Det er det forbudte skifte. Sådan nogle bliver ikke kun foretaget mellem Barcelona og Real Madrid.

Morten Zebitz Steiness havde et godt job som specialeansvarlig overlæge på Neurokirurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Han udførte – som den eneste i landet - skånsomme kikkertoperationer for diskusprolapser, der tidligere kun var muligt at få foretaget i udlandet for egen regning.

Han havde svoret, at han aldrig skulle arbejde i det private. Men de seneste år var der alligevel noget i ham, der havde lyst til noget andet. Han var blevet træt af den måde, det offentlige system fungerede.

Læs om Mortens overvejelser om at gå fra det offentlige til det private sundhedsvæsen på Nordjyskes nye erhvervsmedie, Vigeur, hvor du også kan læse, hvorfor han mener, at det offentlige og private sundhedsvæsen skal være bedre til at samarbejde i fremtiden.

