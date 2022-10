Da pædagogerne holdt op med at dokumentere, skete der noget tankevækkende

SKØRPING:Tidligere på året mødtes en flok pædagoger i det lune junivejr, omringet af Rold Skov og Rebild Bakker, for at diskutere det fundamentale spørgsmål: Hvad er kvalitet i vores pædagogiske arbejde?

I starten var det svært at sætte ord på. Det var ikke fordi, de ikke kendte svaret, men fordi de ikke før havde haft dette rum til at tænke over eller sætte ord på deres arbejde.

Diskussionen i Børnehuset Skovbjørnen i Skørping fandt sted, fordi Rebild Kommune er én ud af to kommuner i landet, som er udvalgt af regeringen til at være sat fri på dagtilbudsområdet i tre år. Fra juni 2021 til september 2024.

I stedet er det op til de enkelte tilbud – og den enkelte pædagog – at udvikle dagtilbud, som man drømmer om lokalt.

Men hvad sker der, når man fjerner alle de regler og rammer? Hvad sker der, når man løsner de abstrakte krav om dokumentation og lader personalets pædagogiske dømmekraft lede vejen?

Læs historien og få svaret hos Det Nordjyske Mediehus' personlige erhvervsmedie, Vigeur.

Du finder artiklen her.