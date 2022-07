Dårligt nyt: Ny bølge af prisstigninger på vej

ØKONOMI:De danske virksomheder er fortsat ramt af tårnhøje energi- og råvarepriser, udbredt materialemangel og problemer med forsyningskæden.

Derfor er der ifølge økonomer stor sandsynlighed for, at en ny bølge af prisstigninger er på vej direkte mod forbrugerne.

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at det bliver stadig dyrere for danske virksomheder at producere deres varer. Sammenlignet med samme måned sidste år kostede det i juni 35 procent mere at købe for eksempel råvarer eller den energi, der bruges til produktion.

Også i maj og april var virksomhedernes udgifter til produktion på himmelflugt.

- Det er blevet markant dyrere at være virksomhed herhjemme, og det rammer også de danske forbrugere i form af højere forbrugerpriser, skriver Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

En giftig kombination

Det samlede producentprisindeks for varer er i juni steget med 35,2 procent sammenlignet med juni sidste år. Indekset viser udviklingen i priserne, når danske producentvirksomheder handler med andre virksomheder i Danmark eller sælger til eksportmarkedet.

Seniorøkonom i Dansk Erhverv, Kristian Skriver, siger, at det ”rent ud sagt er ekstreme prisstigninger, der rammer dansk erhvervsliv i øjeblikket."

- Det er kombinationen af et kraftigt globalt opsving og et fortsat pres på de globale forsyningskæder, der har sendt virksomhedernes producent- og importpriser mod himlen, skriver han i en kommentar.

Selvom virksomhedernes udgifter til produktion er tårnhøje, er der tegn på, at prispresset er på vej til at aftage lidt igen. Mange råvarer – eksempelvis olie, træ, hvede og kobber – er den seneste tid faldet i pris.

- Det vil helt klart få prisstigningerne ned i løbet af efteråret, lyder vurderingen fra Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri.

Derfor skal priserne højere op

I den kommende tid skal man dog som forbruger berede sig på, at priserne kravler endnu længere opad. For eksempel forventer over halvdelen af landets detailvirksomheder, heriblandt dagligvarebutikker, at hæve priserne i de kommende måneder.

De massive prisstigninger på alt fra energi til korn, emballage, gødning og basale råvarer er nemlig ikke slået fuldt ud igennem i supermarkederne. Det skyldes, at værdikæden for fødevarer er lang, og at der i detailhandlen typisk indgås prisaftaler, som løber i seks måneder eller et år.

Når de bliver genforhandlet i disse dage, slår prisstigningerne for alvor igennem.