Gæster fra hele verden: Danfish-messen åbnet i Aalborg

AALBORG:For 26. gang mødes repræsentanter for fiskeribranchen og industrien omkring den fra hele verden til Danfish-messe i Aalborg.

Messen blev officielt skudt i gang onsdag formiddag med åbningstale af næstformanden i EU-parlamentets fiskeriudvalg, Søren Gade.

400 udstillere fra 30 lande er samlet for at præsentere det nyeste udstyr og for at drøfte emner som Brexit og bæredygtighed. Messen løber over tre dage og slutter fredag eftermiddag.