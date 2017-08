Danish Crown-produkter skal sælges på kinesiske Alibaba

DANMARK: Et helt nyt og kæmpestort marked har åbnet sig for den danske slagterikoncern Danish Crown.

Man har indgået en aftale med den kinesiske internetportal Alibaba. Det betyder, at de 466 millioner brugere får mulighed for at købe Danish Crowns produkter på nettet og få dem leveret derhjemme.

Jais Valeur, der er administrerende direktør for Danish Crown, ser store perspektiver i aftalen.

- Indbyggerne i Kinas største byer køber en langt større andel af deres fødevarer på nettet, end det er tilfældet noget andet sted i verden.

- Med andre ord får vi både en afsætningskanal til vores produkter og kommer med helt i front inden for salg af dagligvarer på nettet i Kina, siger Jais Valeur.

Danish Crown eksporterer årligt allerede 260.000 ton svinekød til Kina, men det tal kan blive meget højere.

Ikke mindst i kraft af en ny handelsaftale mellem Danmark og Kina og den forarbejdningsfabrik, som koncernen er ved at bygge uden for Shanghai, og som står færdigt om halvandet år.

I begyndelsen skal der forhandles frossent kød igennem Alibaba, men Jais Valeur forventer, at man senere kan sælge ferske produkter.

Jais Valeur siger, at aftalen med Alibaba i første omgang sikrer arbejdspladser i Danish Crown.

- Vi har igennem de seneste ti år kun set en nedgang, og det forventer vi at få vendt her på den korte bane. Det giver lidt optimisme både hos de danske landmænd og hos medarbejderne, siger han.

Ifølge David Lloyd, der er direktør for Alibabas aktiviteter i blandt andet andet Norden, har danske fødevarer et godt ry i Kina, og det er af stor betydning.

- De kinesiske forbrugere ønsker i stadigt stigende grad sikkerhed for, at det kød, de spiser, er af fremragende kvalitet og opdrættet under ordnede vilkår, siger han.

Allerede torsdag vil Alibaba sætte den første kampagne for dansk svinekød i søen på sin fødevareplatform, der hedder Tmall.

/ritzau/