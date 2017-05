Danish Crown vil gafle flere svin og lokker med bonus

Slagteriselskab vil sikre flere leverancer af svin, så man undgår lukning af et slagteri.

RANDERS: Danish Crown iværksætter nu en offensiv, der skal sikre kødgiganten flere svin til slagtning på landets slagterier.

Offensiven indebærer et kontant tillæg på 50 øre for hvert kilo ekstra leveret svinekød.

Samtidig præmieres nye leverandører med ekstra 30 øre pr kilo svinekød.

Virksomheden er i stigende grad udfordret af, at landmændene sender deres svin til udlandet for at blive slagtet.

- Der kommer masser af grise til verden ude på de danske gårde, men alt for mange af dem eksporteres til Tyskland eller Polen, siger administrerende direktør Jais Valeur, Danish Crown.

Kødvirksomheden med hovedsæde i Randers venter således en nedgang i leverancerne af svin på omkring seks procent i år.

Lukning uundgåelig

Hvis den udvikling fortsætter, vil en lukning af et slagteri inden for det næste år være uundgåelig, hedder det.

- Vi har faktisk en tro på, at udviklingen kan vendes, så vi kan sikre, at flere grise bliver i Danmark og medvirker til at skabe danske arbejdspladser og valutaindtjening til landet, siger Jais Valeur.

Han baserer sin optimisme på, at Folketinget har vedtaget en landbrugspakke, der skaber bedre vilkår for erhvervet, samt en tilskudsordning til nye svinestalde.

Formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen hilser kampen om de danske svin velkommen.

Han henviser til, at konkurrenten Tican, der sidste år blev opkøbt af en tysk kødkoncern, har indført en lignende præmiering af nye leverandører.

Tilsidesat

Men der er også en bagside af medaljen, påpeger svineproducenternes formand.

- De trofaste andelshavere uden vækstmuligheder må uundgåeligt føle sig tilsidesat, når nye og måske tidligere andelshavere i Danish Crown skal belønnes med betydelige merpriser, siger Henrik Mortensen.

Han mener, der er tale om et brud med et hæderkronet princip hos andelsejede virksomheder.

- Det er helt nyt i vores andelstanke, at man på den måde belønner med pengegaver til dem, der måtte vælge at shoppe rundt. Loyalitet er pludselig blevet noget tilsidesat, siger Henrik Mortensen.

Han er dog overbevist om, at den kontante belønning hos både Danish Crown og Tican vil have en effekt.

- Ekstra betaling for grisene er det, der skal til for at få regnestykket til at gå op, så man kan få forretning i at producere slagtesvin i Danmark, siger han.

/ritzau/