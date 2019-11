Dankort i defensiven: Internationale giganter tromler frem

INDLAND:Til manges overraskelse blev det ikke til en ny omsætningsrekord, da der i 2018 blev holdt black friday i både net- og fysiske butikker.

Omsætningen målt på dankortforbruget faldt faktisk med otte procent.

En af forklaringerne er, at både de fysiske butikker og netbutikkerne forsøger at strække kundernes interesse ud over selve fredagen. Nogle holder ”black week”, lige som netbutikkerne har deres helt eget koncept ”cyber monday” - mandagen efter black friday.

Men der er yderligere en forklaring. Dankortet er nemlig ikke så altdominerende som betalingsform, som det var tidligere. Derfor har Nets, der administrerer dankortet, i år besluttet ikke at offentliggøre omsætningstal for black friday, oplyser Jeppe Juul-Andersen, direktør i Nets med ansvar for dankort.

- Vi ser en intens konkurrence på betalingsmarkedet, som er under stor forandring med mange nye aktører i form af nye betalingstjenester. Det er derfor vigtigt hele tiden at være skarpe i konkurrencen, og vi glæder os over, at dankort fortsat er danskernes foretrukne betalingsmiddel. Det er nemmere og hurtigere end nogensinde at betale, efter vi har lanceret kontaktløse kort, og mere end tre af fire betalinger med dankort er nu kontaktløse, siger han.

Dermed er det formentlig slut med at få friske tal for omsætningen på selve black friday. Nationalbankens statistikker opgøres nemlig kvartalsvis.

Nets' ansvarlige for dankortet, direktør Jeppe Juul Andersen: - Vi ser en intens konkurrence på betalingsmarkedet. Privatfoto

Dårligt nyt for forbrugerne

Ifølge Nationalbanken er det samlede antal af kortbetalinger næsten tredoblet siden 2009, og dankortet og Visa/dankortets andel er i samme periode faldet fra 96 procent til 73.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er de internationale kort i langt de fleste tilfælde dårligt nyt for forbrugerne. De mærker det ganske vist ikke direkte, men butikkernes omkostninger er generelt højere, når kunderne benytter andre kort end dankortet.

- Der kan være forskellige fordele ved kreditkortene. For Mastercard gælder det, at man ved betaling af for eksempel flybilletter er forsikret, hvis flyselskabet går konkurs. Men de internationale kort er alle sammen dyrere at bruge end dankortet. Sammenholdt med at udgifterne bare ender hos forbrugerne, anbefaler vi, at man bruger dankortet, siger Ida Marie Moesby, økonom i Forbrugerrådet Tænk.

Spørgsmålet er dog, hvor meget dyrere de internationale kort er. Prisforskellen har indtil for nylig været anset for betragtelig, men tidligere i år lød der nye toner fra Betalingsrådet, der hører under Nationalbanken. Ifølge rådets analyse fra april koster en dankorttransaktion 2,40 kroner, mens en transaktion med et tilsvarende internationalt debetkort koster 4,10 kroner. På grund af de højere faste omkostninger ved de internationale kort indsnævres forskellen ved flere betalinger - ved blot en ekstra betaling er prisen henholdsvis 1,3 og 1,7 kroner.

Dermed er debetkortbetaling blevet klart billigere end kontanter, der koster penge, fordi der skal trykkes sedler og laves mønter, og fordi butikkerne betaler for byttepenge og den tid, der medgår til at opgøre kassen og smide dagens omsætning i bankens døgnboks. Samlet set koster en betaling med kontanter ifølge Betalingsrådet 4,50 kroner. Bemærk at alle de nævnte beløb omfatter de såkaldt samfundsøkonomiske omkostninger og er gennemsnitlige.

I McDonald’s kan du ikke længere betale med dankort. De fleste mærker intet, da kun få har et "rent" dankort. De fleste har et Visa/dankort, og betalingen trækkes derfor via Visa-delen. Arkivfoto

McDonald's dropper dankort

Men en ting er gennemsnit, noget andet er, hvordan de enkelte løsninger klarer sig i virkeligheden.

Ifølge Lars A. Hansen, administrerende direktør for Bank Brokers, er dankortet typisk, men ikke altid, billigere. Forskellen ligger i, at butikkens omkostninger ved dankortet afhænger af antallet af transaktioner, mens for eksempel Visa opkræver en procentdel af købesummen.

- Især for små butiksdrivende med få transaktioner og for større kæder og webshops, der har mange, relativt små transaktioner, er der billigere alternativer. De små forretninger betaler dyrt for de enkelte dankorttransaktioner, og er man en stor butikskæde med mange små betalinger, kan det være en fordel at betale en procentsats af beløbet frem for en fast pris pr transaktion. Ikke mindst fordi man som en stor kæde oftest kan forhandle gode aftaler hjem, påpeger han.

Meget tyder på, at det er årsagen til, at fastfood-kæderne McDonald's og Sunset Boulevard ifølge finans.dk tidligere på året droppede dankortet - med Bank Brokers som rådgiver.

Debet og kredit Typiske kreditkort Mastercard Visa Diners Club Acceptcard American Express Kreditkort kan benyttes i udlandet og giver kortere eller længere kreditter. Typiske debetkort Visa/dankort Dankort Visa Debit Visa Electron Mastercard Debit Mastercard Direct Med et debetkort bliver betalingen trukket fra bankkontoen på betalingstidspunktet. VIS MERE

Ingen grund til tårer

Lars A. Hansen vil ikke kommentere den historie, men mener overordnet, at dankortet risikerer at lide døden. Og efter hans opfattelse er der ingen grund til at begræde det.

- Der er begrænset logik i at fastholde et betalingssystem begrænset til et relativt lille marked. Politikere, Forbrugerrådet og detailhandlen holder krampagtigt fast i dankortet som det eneste saliggørende og ignorerer de stordriftsfordele, konkurrenterne har, siger han og tilføjer:

- Derfor har man desværre forpasset chancen for at indgå en aftale med Visa og Mastercard om at lægge låg på kortgebyrerne.

Lars A. Hansen: - Dankortet er ganske enkelt ved at blive spillet helt af brættet og har stort set mistet sin relevans. Privatfoto

Lars A. Hansen påpeger desuden, at udviklingen går i retning af, at selve plastickortene gradvist taber markedsandele til fordel for mobilbetalinger. Denne udvikling er accelereret i år, hvor de fleste banker har lanceret Apple Pay. Han anerkender, at dankortet for nuværende generelt er den billigste betalingsløsning, men vurderer, at det er på lånt tid, fordi dankort-systemet vil miste volumen og dermed blive dyrere per betaling.

- Nets investerer ikke i udvikling af dankortet, og bankerne har heller ingen interesse i det, fordi de tjener flere penge på de internationale kort, som også giver bankerne mulighed for at tilbyde deres kunder et bedre produkt. Internationale techgiganter som for eksempel Apple, Google, Samsung og Garmin vinder mere og mere frem. Og de bruger Visa-delen af Visa/dankortet. Så Visa kan bare læne sig tilbage, mens de automatisk erobrer markedsandele fra dankortet. Dankortet er ganske enkelt ved at blive spillet helt af brættet og har stort set mistet sin relevans, siger Lars A. Hansen.

Også Betalingsrådet er vaklende i opbakningen til dankortet.

- Man skal være forsigtig med at konkludere om internationale debet- eller kreditkort ville være enten dyrere eller billigere end dankort, hvis de havde den samme udbredelse, hed det i analysen fra april.

Mobilepay

Blandt dankortets konkurrenter er også Mobilepay, der teknisk set adskiller sig fra de nævnte betalingsløsninger ved at have indført konto-til-konto overførsler i fysiske butikker og mellem private. Konto-til-konto overførsler er billigere at gennemføre end kortbetalinger.

MobilePay er netop begyndt at opkræve et fast abonnementsgebyr hos butikker og andre erhvervsdrivende på 49 kroner om måneden igennem løsningen ”MyShop”, som over 100.000 butikker og foreninger i dag benytter.

Ifølge Peter Kjærgaard, presseansvarlig for Mobilepay, har man på den konto tabt nogle få tusinde kunder med meget begrænset aktivitet.

- Men vi får dagligt 50-55 nye erhvervskunder, så vi er i fortsat kraftig vækst. På forbrugersiden ser vi, at især yngre mennesker har taget Mobilepay til sig, og vores forventning er, at vi fortsat vil få flere og flere brugere, siger han.

Ifølge Peter Kjærgaard får Mobilepay dagligt 50-55 nye erhvervskunder. Privatfoto

Små prisforskelle

Betalingsmodellen for Mobilepay MyShop består nu af det faste abonnement og en pris pr transaktion fra 30 til 75 øre afhængig af det samlede antal transaktioner, butikken har. Dankortet opererer med abonnementer, hvor prisen ligeledes falder med antallet af transaktioner.

Konkrete regneeksempler viser, at Mobilepay typisk er billigere for forretninger med op til 50.000-60.000 transaktioner om året, mens dankortet er billigst for forretninger med flere hundrede tusinde transaktioner om året. Heri er ikke indregnet, at forretningen ikke behøver en terminal til Mobilepay, men kan nøjes med en smartphone eller tablet.

Anvendeligheden af Mobilepay i fysiske butikker er dog begrænset af, at de to største spillere på dagligvaremarkedet, Coop og Salling Group, begge valgte at skrotte deres Mobilepay-terminaler i 2016. Coop har siden besindet sig og gjort Mobilepay til en betalingsmulighed i Coops egen app.

I anden række har Dagrofas butikker og Rema 1000 taget Mobilepay til sig.

Nets har ikke ønsket at føje yderligere kommentarer til denne artikel.