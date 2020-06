Danmarks nye store energiklynge får hovedsæde i Aalborg

AALBORG:Virksomheder og forskere får én indgang til samarbejder om energi-innovation, når Energy Cluster Denmark 1. juli 2020 samler den danske energiinnovation i én klynge.

Energy Cluster Denmark får seks kontorer i hele landet og hovedsæde i Aalborg.

Den nye energiklynge etableres med bred opbakning fra energiteknologiske virksomheder og videninstitutioner og bygges med afsæt i de tre klyngeorganisationer Energy Innovation Cluster, House of Energy og Clean Energi.

Bestyrelsen for den nye energiklynge har udnævnt Glenda Napier som ny CEO for Energy Cluster Denmark. Næste skridt mod lanceringen er således placeringen af et hovedsæde for organisationen, og her er valget faldet på Aalborg.

- Der har været bred opbakning til placeringen af det nye hovedsæde i Aalborg, siger Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand for Energy Cluster Denmark:

- Det er vigtigt for bestyrelsen, at økosystemet for energiteknologi har let adgang til at samarbejde om innovation. Derfor etablerer vi i alt seks kontorer i hele landet, hvoraf et bliver hovedsædet Aalborg, som bliver en stærk grøn base for os, siger han.

Viden for verden

Med CVR-nummer, en del af den daglige ledelse og projektledere i Aalborg vil valget af hovedsæde understøtte et stærkt grønt økosystem til gavn for hele Danmark. Det fortæller bestyrelsesformand Peder Østermark Andreassen.

Bestyrelsesmedlem og prodekan ved Aalborg Universitet Jakob Stoustrup siger, at de mere end 400 energiforskere ved Aalborg Universitet ser frem til at arbejde endnu tættere sammen med den nye energiklynge.

- Vi vil arbejde for, at alle danske universiteters forskning og erfaringer kommer hele Danmark til gavn i den nye klynge, og vi vil bruge vores tætte samarbejde med danske virksomheder til at styrke videnbroerne yderligere, siger han.

Det nye hovedsæde for Danmarks nye energiklynge får forventeligt adresse i NOVI Science Park i Aalborg. De fem øvrige kontorer etableres i Aarhus, København, Esbjerg, Sønderborg og i Trekantområdet.