Danmarks største kasseapparat søger nye medarbejdere i Nordjylland

FREDERIKSHAVN:Hvis du er typen, der ikke er bleg for at sætte dig på øretævernes holdeplads, som hvert år tager imod små to millioner opkald fra frustrerede eller forvirrede danskere - så er jobåbningen der nu.

Skattestyrelsen søger nemlig aktuelt 20-25 nye medarbejdere og en leder til det skattecenter i Frederikshavn, som åbnede i starten af oktober 2022. Sammen skal de danne en helt ny enhed, som kommer til at arbejde med en bred vifte af opgaver indenfor regnskab og administration i det apparat, der er med til at sikre indbetalinger til budgettet for den danske velfærdsstat.

Ansøgningsfristen til jobbet er tirsdag 28. februar.

- Vores nye enhed i Frederikshavn er en del af det, vi kalder ”Danmarks største kasseapparat”. Det siger vi selvfølgelig med et glimt i øjet, men der er noget om det, for alle ind- og udbetalinger fra alle Skatteforvaltningens styrelser sker gennem os. Det er en meget vigtig opgave, som vi er stolte af at varetage – og det er jeg sikker på, at vores nye kolleger også vil blive, siger Helle Kisum, underdirektør i Skattestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen (S) fik i september 2022 besøg af statsminister Mette Frederiksen og daværende skatteminister Morten Bødskov i forbindelse med præsentationen af det nye skattecenter i havnebyen. Arkivfoto: Bo Lehm

Det var den forrige socialdemokratiske mindretalsregering, som besluttede at åbne otte nye skattecentre i hele landet med en ambition om at styrke og reformere skattekontrollen i Danmark.

Planen er, at hvert af de otte nye skattecentre skal rumme 100-150 medarbejdere, når de er fuldt udbygget.

I første omgang blev der ansat 16 personer og en leder til at starte afdelingen i Frederikshavn op. Nu følger næste bølge af ansættelser så. I øjeblikket holder skattecentret i Frederikshavn til i Kattegatsiloen på havnen, men det er kun for en stakket frist, for planen er, at medarbejderne skal flytte til en permanent adresse i byens gamle posthus i Skippergade, som er ved at blive renoveret til formålet.

Ifølge Helle Kisum er det ansøgere med evner og erfaring inden for det økonomi- og regnskabsfaglige felt, man søger til de nye stillinger i havnebyen.

Skattestyrelsen fortsætter oprustningen af medarbejdere i Frederikshavn. Foto: Skattestyrelsen

- Vi ser ikke så meget på titler, når vi skal vælge vores nye medarbejdere - det er evner og motivation, der er det vigtigste for os. Jeg håber på, at vi ser ansøgere i hele spektret - fra de helt nyuddannede til dem med erfaring opbygget gennem et langt arbejdsliv. Det er jo en af de spændende dele ved at starte en helt nye enhed op, at der er brug for en god blanding af evner, erfaring og personligheder, siger Helle Kisum og garanterer, at hendes nye medarbejdere får en grundig oplæring.

Der arbejder i alt ca. 5200 i Skattestyrelsen fordelt på 20 afdelinger rundt om i Danmark. Skattestyrelsen blev grundlagt i 2018 og erstattede sammen med seks andre styrelser det, danskerne havde lært at kende som SKAT.

Det skete i kølvandet på flere skandaler i organisationen - blandt dem den mest spektakulære, hvor den danske statskasse blev drænet for 12,7 mia. kr. i det, der blev kendt som udbytteskandalen med den britiske statsborger Sanjay Shah i spidsen.

I 2019 betalte danske skatteydere ca. 576 mia. kr. i personskat - det var mere end halvdelen af det samlede skatte- og afgiftsprovenu på ca. 1100 mia. kr.