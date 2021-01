- Dansk mink har en fremtid, hvis vi vil, mener erhvervsdirektør

NORDJYLLAND:Dansk minkavl er alt for tidligt blevet lagt i graven. Hvis viljen er til stede, er det muligt at reetablere i hvert fald en del af det skabte.

Det er holdningen hos ErhvervNorddanmark, som sammen med bl.a. forskningsinstitutioner, minkavlere og bevægelsen Danske mink, har engageret sig i den voksende indsats for at sikre branchen en fremtid, når det fra 1. januar igen er lovligt at avle mink i Danmark.

Stort tab af job

- Vi risikerer at miste rigtig meget erhvervsaktivitet i Nordjylland, hvis fremtiden bliver uden minkavl. Det hidtidige forløb har meget handlet om politik og følelser, og vi står tilbage med rigtig meget uklarhed. I stedet for at acceptere det, er det vigtigt at få fakta ind i sagen, så de beslutninger, vi træffer, sker på et oplyst grundlag, siger Kurt Bennetsen, direktør for ErhvervNorddanmark.

Danske mink var verdensklasse, hvilket man glemte at minde hinanden om, da erhvervet blev lukket ned, mener ErhvervNorddanmarks direktør. Arkivfoto: Beter Broen

Siden statsminister Mette Frederiksen udstak et forbud mod minkavl frem til næste år har minkerhvervet fremstået som en branche under hastig afvikling, men dialogmøder og anden kontakt med avlere og følgeindustri har givet Erhverv Norddanmark en forståelse for, at der i i erhvervet er lommer med et levende håb om igen at komme til at arbejde med pelsdyrene.

100-150 avlere tror på sagen

- Vores fornemmelse er, at der er 100-150 minkavlere og nogle underleverandører, der tror på det her. For at få klarhed over interessen har vi indledt et samarbejde med Aalborg University Business School, som har fået til opgave at tage kontakt til alle i branchen, så vi får klarhed over interessen, siger direktøren, der fastslår, at det skal være et erhverv, der fungerer på en måde, så befolkningen ikke frygter, at der etableres corona-bomber overalt.

Vurderingen på baggrund af kontakter i erhvervet er ifølge Kurt Bennetsen, at 100-150 avlere på landsplan viser interesse for at komme i gang igen. Arkivfoto: Bo Lehm

Han sætter derfor initiativet i sammenhæng med den indsats, der sker i bevægelsen Danske Mink samt forskningsprojektet på universiteterne i København og Aarhus. De to universiteter har i fællesskab tilbudt at forske i, hvorfor mink er så modtagelige for corona-virus samt, hvordan det fremover er muligt at begrænse risikoen for smitte i besætningerne ved at vaccinere dyrene.

Skal være fuldt forsvarligt

- Forskningsprojektet skal være det, der garanterer, at det er fuldt forsvarligt, det vil og dermed uden smitterisiko med minkavl i Danmark, siger Kurt Bennetsen, der opfordrer regeringen til at godkende forskningsprojektet, som han anser for essentielt for minkerhvervets fremtid.

- Med fakta, der viser, at minkerhvervet kan håndteres fuldt forsvarligt, kan vi sikre erhvervsvirksomheder på et område, hvor vi er verdens bedste. Med tro på, at der igen kommer mink i Danmark kan vi samtidig bevare funktioner, som er nødvendige for erhvervet, siger direktøren, der personligt finder, at der har manglet fokus på erhvervets betydning, ikke mindst for kommuner som de nordjyske.

- Det er vigtigt, at alle er klar over, hvad der er på spil. Erhvervsmæssigt vil det efterlade et kæmpehul beskæftigelsesmæssigt og i skatteindtægterne hos kommuner som eksempelvis jammerbugt, siger erhvervsdirektøren, der tilføjer, at udover at kæmpe minkavlens kamp ser organisationen også på, hvad der er af alternativer i de ramte områder.

Optimisme hos Danske Mink

Hos Danske Mink er ankerperson Louise Simonsen forsigtig optimistisk i forhold til, at Rasmus Prehn (S), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri siger god for forsøgsprojektet.

Det bygger hun bl. a. på, at ministeriet før jul udbad sig supplerende oplysninger til den ansøgning, de to universiteter har sendt vedrørende forskningsprojektet.

- Det er blevet sagt gentagne gange, at det ikke er meningen, at minkerhvervet skal lukke. Så vil det give mening, at man også yder medgang og viser forretningssans ved at hjælpe erhvervet på vej igen. Ved på den måde at gøre en opstart lettere vil regeringen vise, at det rent faktisk var for folkesundhedens skyld og ikke for at lukke et erhverv, at minkene skulle aflives, siger Louise Simonsen.

Ifølge lovgrundlaget for at kræve alle mink aflivet, LF77, skal de tilbageværende cirka 5000 mink, der er udset til forskningsprojektet være aflivet senest 15. januar, det vil sige om tre døgn. Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel i op til seks måneder.

Lov levner plads til forsøg

LF77 rummer dog en kattelem for bevarelsen af smulerne af minkbranchen, idet ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan tillade minkhold, der finder sted med henblik på tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet. Samtidig er det forudsat, at ansøgning er afleveret senest 15. januar.

- Så snart, der er indsendt en ansøgning om et forskningsprojekt, får dyrene lov til at forblive i live, indtil der er truffet en afgørelse. Først, når svaret foreligger, ved vi, om de sidste mink skal aflives, siger Louise Simonsen.

Hvorvidt minkene, hvoraf langt hovedparten vil komme fra minkavler Erik Vammens farm ved Hobro, alene skal bruges til forskning, eller om de på et tidspunkt kan bruges som avlsdyr, finder hun det for tidligt at udtale sig om på nuværende tidspunkt.

Modsat stort set alle andre avlere afviste Erik Vammen som tidligere omtalt i NORDJYSKE at slå sine dyr ned trods løfte om en tempobonus og daglige opkald fra myndigheder. De resterende cirka 4000 avlsdyr lever fortsat på hans farm og af foder, han selv fremstiller.