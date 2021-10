Bankdirektør stopper: - Det har været en fantastisk rejse

AALBORG:Lars Hedebrandt forlader 5. november sin stilling som områdedirektør i Danske Bank med ansvar for erhverv i Nordjylland for at gå på pension.

På den måde slutter en lang karriere, der begyndte med en elevplads i den daværende Landmandsbanken - som senere blev til Danske Bank - tilbage i 1974, og hvor slutstenen var udnævnelsen til områdedirektør for erhverv i 2016.

Senere blev han udnævnt til først erhvervschef og i 2003 til erhvervsdirektør med ansvar for bankens mellemstore og store erhvervskunder i hele Nordjylland.

- Jeg har haft fornøjelsen af at være leder af bankens nordjyske aktiviteter for mellemstore og store erhvervskunder i mere end 27 år. Det har været en fantastisk rejse med et utal af spændende og udfordrende opgaver, hvor jeg har været heldig at være omgivet af meget engagerede, motiverede og dygtige kollegaer, der har været afgørende for, at banken i dag har et stærkt omdømme som den førende professionelle erhvervsbank i det nordjyske, siger Lars Hedebrandt i dag.

Gennem hele sin karriere har lokalområdet og vigtigheden af at støtte op om gode initiativer betydet meget for Lars Hedebrandt.

Derfor har han gennem årene spillet en aktiv rolle i blandt andet AaB, Aalborg Håndbold, Aalborg Kongres- og Kulturcenter, Musikkens Hus og Kunsten.

Nu ser Lars Hedebrandt frem til at kunne bruge mere tid på golf, badminton, cykling og på kultur og ikke mindst på sin familie, der består af hustruen Jette og de to voksne sønner Steffen og Thomas samt svigerdøtre og børnebørn.

Et nyt kapitel venter også for Danske Banks Finanscenter i Aalborg.

Her står Jesper Lehmann som ny områdedirektør klar til at tage over efter Lars Hedebrandt.