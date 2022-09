Danske Bank fjerner negative renter for private kunder

Fra 1. oktober fjerner Danske Bank negative renter og indfører positive renter på udvalgte typer af konti.

Det oplyser banken på sin hjemmeside.

Det betyder, at det fra 1. oktober er slut med at betale penge for at have penge i banken, hvis man er kunde hos Danmarks største bank.

Den variable rente på indlån i danske kroner ændres til nul procent om året. For opsparingskonti og konti til børn bliver renten positiv.

Har man sin NemKonto i Danske Bank vil man fra 1. oktober få en positiv rente, hvis der står mere end 100.000 kroner på den.

Renten for en NemKonto i Danske Bank vil fremadrettet være 0,40 procent om året for beløb til og med 100.000 kroner. Den vil være 0,6 procent om året for den del, som overstiger 100.000 kroner.

Renten for den del af beløbet, som overstiger 500.000 kroner, vil være på 0,80 procent.

Hvis du er kunde i Danske Bank, men ikke har din NemKonto i banken, vil din rente være på 0 procent.

For børneopsparinger bliver renten i Danske Bank 0,80 procent om året for alt indestående.

Der vil også være positive renter på kontotyperne Ponduskonto, Danske Ung og Min Konto.

Er man kunde i Danske Bank, kan man se på sin net- eller mobilbank, hvorvidt man har en konto, som vil få positive renter.

Flere danske banker har allerede fjernet de negative renter.

Det gælder eksempelvis Nordea, som gjorde det torsdag, efter at Nationalbanken hævede renten.

Nationalbanken hævede sin rente torsdag i kølvandet på, at Den Europæiske Centralbank havde gjort det.

Danmark har en fastkurspolitik, som gør, at en euro altid skal svare til omkring 7,5 danske kroner.

Derfor hæver Nationalbanken som regel renten, når Den Europæiske Centralbank gør for at undgå, at kursen på kronen bliver for høj.

Nationalbanken er bankernes bank, og derfor kan renteændringer også betyde ændringer i de danske banker.

