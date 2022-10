Danske boligejere viser stor interesse for omlægning af lån

De danske boligejere øjner lige nu en god mulighed for at skære noget af deres restgæld på boliglånet.

I september gav realkreditinstitutterne 18.213 lånetilbud til omlægning og tillægslån. Til sammenligning blev der i gennemsnit givet omkring 17.400 om måneden i årets første otte måneder.

Det viser en opgørelse fra Finans Danmark, som er interesseorganisation for den finansielle sektor.

Det er de stigende renter, der får de danske boligejere til at søge mod en omlægning af lånet. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Danske boligejere konverterede ganske lystigt deres realkreditlån i september. Det er de hastigt stigende renter, som får danskerne til stationen for at komme med på konverteringstoget, siger han i en skriftlig kommentar.

Viceadministrerende direktør i Finans Danmark, Ane Arnth Jensen, vurderer, at boligejerne kan have et håb om at score en god økonomisk gevinst på sigt.

- Med de aktuelle renter kan en boligejer med en restgæld på en million kroner og et fastforrentet lån på 1,5 procent opkonvertere sit nuværende lån til et nyt lån med en kuponrente på fem procent.

- Det kan typisk reducere boligejerens restgæld med mere end 235.000 kroner, siger hun.

Det er dog ikke uden risiko, hvis man oplægger sit lån. En opkonvertering vil nemlig medføre en højere månedlig ydelse.

Derfor er forudsætningen for en gevinst, at der på et senere tidspunkt kan omlægges til et lån med en lavere rente, så reduktionen i restgælden ikke spises op af en højere ydelse over tid.

I alt blev der givet knap 26.000 lånetilbud til danske boligejere i september. Det inkluderer også lånetilbud til køb af ny bolig.

Brian Friis Helmer forventer, at de fortsat stigende renter vil præge antallet af lånetilbud i oktober.

