Danskere er villige til at bruge sort arbejde

DANMARK:Hvis du skal have bygget en carport, men selv render rundt med ti tommelfingre, vil du så få lavet det sort? Hvis ja, så er du ikke den eneste, viser en undersøgelse foretaget for TEKNIQ Arbejdsgiverne af YouGov.

Det skriver TEKNIQ Arbejdsgiverne, som repræsenterer cirka 4.000 inden for el, vvs og metal, i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser, at knap en ud af fem boligejere har fået udført sort arbejde en eller flere gange inden for de seneste fem år. Samtidig viser den, at omkring hver fjerde ikke har nogen problemer med at benytte sig af sort arbejde.

- Hvis vi skal starte med det positive, må det være, at det trods alt tilsyneladende er et mindretal, der får lavet sort arbejde i eller på boligen. Det ændrer dog ikke på, at der stadig er for mange, som benytter sig af muligheden og endnu flere, der er klar til at gøre det, siger underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, Simon O. Rasmussen i pressemeddelelsen.

Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget af YouGov for TEKNIQ Arbejdsgiverne, som er en arbejdsgiverorganisation indenfor el, vvs og metal. Undersøgelsen er lavet på baggrund af 2000 danske boligejere. I undersøgelsen er der spurgt "Har du fået udført sort håndværksarbejde på/i din bolig inden for de seneste fem år? og 'Hvad er din holdning til sort arbejde?' I tallene for Nordjylland er det på baggrund af de 225 hustande, der deltog i den landsdækkende undersøgelse. Da antallet af respondenter er meget lavt, er den ikke repræsentativ for hele Nordjylland. VIS MERE

Hjemmesløjd kan få konsekvenser

Hvis man benytter sig af sort arbejde, skal man sikre sig, at arbejdet bliver udført korrekt.

- Hvis tingene er lavet fagligt korrekt, så er der ikke noget forsikringsmæssig problem. Hvis det viser sig, at nogen har lavet hjemmesløjd, der ikke er lavet efter reglerne, så har man et problem, hvis der sker en skade, og forsikringen vurderer, at arbejdet er udført ukorrekt, siger Ole Vidstrup, konsulent hos Forsikring og Pension, til NORDJYSKE.

- Og det er klart, hvis man har fået en uautoriseret til at lave det, så er der større sandsynlighed for, at det ikke er lavet efter reglerne.

Forsikringsselskabet kigger ikke på, om det er et firma, en ven eller dig selv, der har lavet det, men om det er lavet efter reglerne.

Laver din el-installation en kortslutning, på grund af faglig ukorrekt montering, så kan du risikere, at forsikringsselskabet ikke vil erstatte de skader, der er sket. Med en regning er det nemmere at placere et ansvar, og dermed står du selv bedre.

Nordjyder ligger i top

Undersøgelsen viser, at flere af de 225 nordjyske husstande, der deltog, ikke finder noget problem med sort arbejde. En tredjedel af boligejerne har ikke noget problem med at benytte sig af sort arbejde, mens en ud af fem ikke selv vil benytte sig af tilbuddet, men andre må gerne.

- Det viser, at over halvdelen af regionens boligejere accepterer sort arbejde, og det er altså et temmelig højt tal, siger formanden for TEKNIQ Arbejdsgivernes nordjyske råd, Per Møller Christensen.

Herudover viser undersøgelsen, at Nordjylland er den region, som er gladest for at benytte sig af sort arbejde.