De forlod storbyen og flyttede "hjem": Nu vil de inspirere andre unge

THISTED:Kan man være ambitiøs, selvom man bor i Nordvestjylland?

I starten fyldte spørgsmålet meget for 29-årige Dorte Toft Pedersen og 30-årige Louise Hove Sørensen. Men med tiden er bekymringerne forsvundet.

For selvfølgelig kan man det, siger de enstemmigt fra deres kontorplads hos kontorfællesskab Thy & Co. i Thisted.

Det går nemlig, med deres egne ord, meget bedre end forventet for de to kvinder, der i februar startede kommunikationsbureauet Toft & Hove Kommunikation.

De har selv en fornemmelse af, at succesen blandt andet skyldes deres placering.

- Vi har simpelthen mødt så meget hjælpsomhed, efter vi er flyttet tilbage. Man kan mærke, at der er så mange, der gerne vil sørge for, at vi lykkes, siger Louise.

Beslutningen var ikke nem. For med lange uddannelser og store karrieredrømme lå det ikke lige til højrebenet, at de to kvinder skulle flytte deres liv tilbage til Nordvestjylland.

En afsluttende eksamen på deres uddannelse gjorde udslaget.

