De fysiske butikker fører endnu: Vi vil se, hvad vi køber

DETAILHANDEL: Størstedelen af danskerne foretrækker stadig at handle i fysiske butikker. Det viser en undersøgelse, som fagforeningen for salg og marketing, Business Danmark, har fået lavet via Epinion.

I undersøgelsen er 1.051 danskere i alderen 18-75 år blevet spurgt om de er enige i følgende udsagn: ”Jeg foretrækker overordnet set at handle i fysiske butikker fremfor online.”

Hertil svarer 53 procent, at de er enige eller helt enige. Omvendt svarer kun 14 procent, at de er uenige eller helt uenige, mens resten er neutrale.

Ifølge landsformand for Business Danmark Jens Neustrup Simonsen skal de fysiske butikker dog ikke føle sig sikre.

- E-handlen vil støt og roligt lægge beslag på en større andel af vores forbrug, fordi det er så nemt og bekvemt. Så de fysiske butikker skal konstant oppe sig og benytte deres styrker, hvis de vil være konkurrencedygtige i fremtiden, pointerer han.

Ifølge en opgørelse fra Dansk Erhverv handlede vi varer for 404 mia. kr. i 2017 i detailbutikkerne. Heraf blev ca. 29 mia. kr. brugt hos danske netbutikker og ca. det halve, godt 14 mia. kr., i udenlandske netbutikker. Det betyder, at nethandel står for godt 11 procent af den samlede danske handel med varer.

Forbrugerne er ret klare i mælet om styrkerne ved de fysiske butikker. 81 procent svarer, at de gerne vil se varen, før de køber den, 58 procent at de kan afprøve varen, og 56 procent sætter pris på, at de får varen med hjem med det samme. Halvdelen lægger også stor vægt på den personlige rådgivning i butikkerne.

Spørger man danskerne, hvad der tæller, når de køber varer online, så er det, at det er nemt at returnere varen og få pengene retur (38 procent), at hjemmesiden er let at navigere rundt i (36 procent), at returfragt er gratis (35 procent) og at der er hurtig levering (30 procent).