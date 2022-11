De gemte på en hemmelighed og omsatte for næsten en milliard

AALBORG/ VESTER HASSING: De nordjyske vinkøbmænd i RareWine er snublende tæt på at nå målet om en milliardomsætning.

Selskabet, der fra et kontor midt i Aalborg hjælper kunder med at investere i luksusvin, dyr whisky og champagne, har aldrig tjent så mange penge som nu.

Det viser et nyt årsregnskab.

Her sætter vinkøbmændene endnu engang rekord på både top- og bundlinjen med en omsætning på 945 millioner kroner og et resultat efter skat på 54 millioner kroner. En vækst på 37 procent i forhold til året før.

Dermed er selskabet meget tæt på målet om en milliardomsætning senest i 2023.

- Om to år omsætter vi for en milliard kroner - måske før. Med det marked, vi har lige nu, når vi det før. Men om det varer ved, er svært at spå om, sagde stifter Rasmus Nielsen tilbage i sommeren 2021 til Nordjyske.

Stifter Rasmus Nielsens interesse for vin begyndte, mens han arbejdede i købmandsforretning i Hals. I 2006 stiftede han RareWine. Her står han med en flaske Romanée-Conti fra Domaine de la Romanée-Conti - en af verdens dyreste vine. Arkivfoto: Henrik Louis

Direktør Mads Jensen ønsker ikke at kommentere regnskabet, men henviser til en pressemeddelelse, som selskabet har sendt ud.

Her kan man læse, at pressede forsyningskæder og andre omvæltninger i perioden efter corona har givet muligheder på vinmarkedet, og at det har påvirket RareWines salg til virksomheder positivt.

RareWine har de seneste halvandet år udvidet sin forretning kraftigt og åbnet kontorer i henholdsvis Stockholm, Milano, Amsterdam og Genève.

- Vi har positioneret os med salgskontorer flere centrale steder i Europa, som allerede på den korte bane giver større output end forventet. Hvad angår vores investeringsforretning, så er vi taknemmelige for den tillid som mere end 600 nye investorer har vist os, og glæder os over at vininvestorerne har haft det bedste år nogensinde, siger Mads Jensen, adm. direktør i RareWine Group, i pressemeddelelsen.

RareWine udvidede sidste år sit topsikrede lager i Vester Hassing med to nye haller. Med udvidelsen blev der plads til 2,8 millioner flasker svarende til værdier for omkring 2,5 til 3 mia. kr.

Men selskabet har allerede taget hul på endnu en etape i udvidelsen.

Flere forskellige selskaber

RareWine Invest rådgiver og tilbyder at skræddersy en portefølje af vin, whisky og champagne, der kan give en gevinst, når det sælges igen. Selskabet er et af tre søsterselskaber i Rwh Aps, der ejes af Rasmus Nielsen. Han er også direktør i holdingselskabet.

Rasmus Nielsen på lageret i Vester Hassing, hvor et stort kølesystem sørger for, at temperaturen holdes på 12 grader. Foto: Torben Hansen

RareWine har ambassadørsamarbejder med blandt andre håndboldspilleren Mikkel Hansen. Et samarbejde som selskabet kunne offentliggøre i foråret sidste år.

- Vi har det seneste stykke tid holdt på en kæmpe hemmelighed, som vi nu er både stolte og vanvittig glade over at kunne dele med jer, lød det fra selskabet ved offentliggørelsen.

Rarewine er både en handels- og investeringsvirksomhed. Udover at handle med dyre vine og spiritus tjener virksomheden penge på at opbevare kundernes flasker på det toldfrie lager.

Koncernen tæller nemlig også RareWine Trading, der køber og sælger vin i luksusklassen, samt Nordic Freeport, der driver det toldfri lager i Vester Hassing.

Forventer nye muligheder

I en usikker verden med energikrise, inflation og krig er det svært at spå om fremtiden - også for driftige vinkøbmænd. Direktør Mads Jensen forventer, at markedet for vin stabiliserer sig det næste halve års tid.

- Det vil give fornuftige muligheder for at komme i nærheden af nogle af de vine, der har været uhørt mange købere til i det forgange år, og de muligheder skal vi selvfølgelig drage nytte af i det kommende år, udtaler han i pressemeddelelsen.