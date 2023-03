De har ansat 200 det sidste år. Og Maria vil have mange flere til at vælge succesrig branche

AALBORG:Man mistænker at være kørt forkert, mens gruset knaser under dækkene, og den smalle vej snor sig dybere og dybere ind i skoven.

Men ved en lysning står et hvidpudset hus – og lidt længere bagved troner den pyramide, som siger alt om familien Fenger:

De er succesfulde inden for stål og vant til at arbejde i svært terræn. Forankrede lige her i Nordjylland og endda på samme adresse gennem 19 år. Og så insisterer de på at gøre tingene på deres helt egen måde.

Både i privaten, hvor familien har skiftet det hvidpudsede hus ud med pyramiden af stål og træ. Og i virksomheden Liftra, der laver kraner til vindmølleindustrien, som kan komme frem, hvor ingen andre kan.

