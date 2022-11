De har rundet milliarden - og om fem år skal de være dobbelt så store

AALBORG:De har rødder helt tilbage til 1851.

Nu har et af Nordjyllands store, børsnoterede selskaber for første gang i sin mere end 170 år lange historie løftet omsætningen til en milliard kroner.

Det er tekstilkoncernen Gabriel A/S, der er kommet med rekordregnskab for ottende år i træk.

Omsætning ligger et godt stykke over det, som ledelsen forventede.

- Jeg synes, det er helt vildt, det vi har nået, når man måler på indsats, siger direktør Anders Hedegaard Petersen.

Han forklarer, at det blandt andet er nogle af koncernens mange investeringer de seneste år, der har givet afkast.

Aktie på himmelflugt

Den nordjyske tekstilkoncern er i dag en af verdens førende leverandører af tekstiler til erhvervsmøbler.

Koncernen har de senere år opkøbt virksomheder i blandt andet Litauen, England, Tyskland og Mexico og etableret salgskontorer og showrooms flere steder i Europa, i Nordamerika og i Asien.

Lønningslisten er også vokset markant de senere år. For ti år siden var de omkring 64 fuldtidsansatte. I dag er der cirka 1350 ansatte i hele Gabriel-koncernen.

Deres møbel- og sædestof anvendes blandt andet i teatre, biografer, auditorier, i forskellige transportmidler, på hospitaler og til møbler i private hjem.

Gabriel A/S er noteret på børsen i København. Her er selskabets aktie steget med over 1000 procent fra 2010 og frem mod 2020, inden corona-krisen tog luften ud af aktiemarkedet over en bred kam.

Siden årsskiftet er Gabriel-aktien faldet med 15 procent.

Omsætning skal fordobles

Om fem år skal den rekordhøje omsætning på en milliard kroner gerne være fordoblet, siger direktør Anders Hedegaard Petersen:

- Nu er der jo ikke nogen garantier i verden, og vi har heller ikke nogen langsigtet målsætning, vi melder ud for fem år, men jeg håber meget på, at vi står om fem eller seks år, og så er det gået, som det har gjort de sidste fem-seks år. Uagtet at det jo kan være at fremtiden byder os nogle udfordringer, som jeg ikke havde set.

Gabriel er en såkaldt vækstvirksomhed, og koncernen har som mål at vokse 15 procent om året. De seneste otte år er det gået bedre end forventet - koncernen er i gennemsnit vokset 18 procent om året.

Men indeværende år kommer til at trække ned.

- Vi ser ind i en lidt større usikkerhed i markederne. Det har resulteret i en kortere ordrehorisont, siger direktør Anders Hedegaard Petersen.

Han forventer, at man kan holde omsætningen på niveau med sidste år.

- Det er jo lidt i den gale retning, når man er en vækstvirksomhed. Men jeg tænker, at det er helt naturligt, at der - i sådan en udviklingsplan, som vi har gang i - lige bliver tager luft ind. Selvom det jo i denne omgang er eksterne påvirkninger, som vi ikke kan kontrollere, siger Anders Hedegaard Petersen.

20 millioner til aktionærerne

Gabriels indtjening er ikke vokset i samme tempo som omsætningen. Det skyldes i følge direktøren stigende omkostninger til materialer, fragt og energi.

Indtjeningen er dog hævet med 11 procent, og endte på 65 millioner kroner.

Ledelsen i Gabriel indstiller til generalforsamlingen, at aktionærerne i Gabriel får udbetalt et udbytte på 10,75 kroner per 20 kroners aktie. Det svarer til et samlet udbytte på godt 20 millioner kroner til aktionærerne.