De har sagt deres velbetalte jobs op: Nu går fire venner efter drømmen

NORDJYLLAND:De har opfundet en helt ny app. De har gjort drøm til virkelighed.

Peter Bøgh Andreasen 34 år, William Shaw 37 år, Katrine Larsen 36 år og Caspar Mølholt Kjellberg 33 år.

Fire nordjyder, der havde fart på karrieren og gang i deres liv med familie, med kæreste og med børn. En tryg - omend travl nok - hverdag.

Indtil de i 2018 fik den idé at stifte virksomheden Hococo.

For der var noget, de ikke kunne lade være med. At gå efter drømmen. Drømmen om at finde en helt ny vej at betræde, at opfinde en helt ny platform - en app - med det formål at gøre livet lettere for andre.

Det var det, der var drivkraften.

Men de skulle alle ned og “bide i græsset” med hjertet på fuld hammer og hjernen på arbejde som en trykkoger. Det kostede alt det, de havde i sig med flere fuldtidsjobs og familie med børn. Og kærester.

Hococo, hedder app´en, der skal få lejere til at føle sig forkælet og udlejere til at ånde lettet op.

Det er i hvert fald den følelse, man gerne må sidde med, når man går ind på sin app for lige at kommunikere med sin udlejer. Eller som udlejer at kommunikere med samtlige lejere på en gang eksempelvis.

Og som lejer få svar på gængse spørgsmål om sin bolig foreksempel farvekoderne, hvis man skulle få lyst til at male, hvad vilkårene er for lejekontrakten, her kan man finde husordenen, finde ud af hvad det koster at vaske og ikke mindst vasketider, hvem vasker egentlig trappen, og hvordan er det nu med affaldet? Her kan man sende en besked til viceværten, og udlejer kan kommunikere med alle lejere på en gang eksempelvis.

"Der er en driftsforstyrrelse, vi er på sagen", kunne fællesbeskeden lyde.

Al kommunikation fra lejer bliver prioriteret, katagoriseret og tildelt den rette person, der skal svare på henvendelsen.

Det og meget mere indeholder Hococo, som står for: Home for Community Communication. En app der er tænkt som én udlejerne investerer i.

Den er på gaden, og den er i gang med at blive brugt af udlejere og lejere, så der er en vis let stemning i køkkenet omkring spisebordet her hos Peter Bøgh Andreasen i Aalborg.

Det er i første omgang en sejr, siger Katrine Larsen fra Svenstrup - nu bosiddende i København.

- Det er i første omgang en sejr, siger Katrine Larsen, der oprindeligt er fra Svenstrup, men nu bor i København.

- Det er alt sliddet værd, siger hun.

Det var nemlig ikke kun det, at de skulle skubbe en helt ny app ud i omløb.

De skal også skubbe en dør ind til en boligudlejningsbranche, der er traditionel, forklarer den administrerende direktør William Shaw.

- Vi skal ud og flytter grænser og overbevise vores kunder om et produkt, de ikke vidste, de ønskede sig. Det er blandt andet det, vi kæmper for, siger han.

Udlejere skal nemlig vide, at nye lejere også er krævende. Forkælede. Ønsker at få svar, når de spørger, hjælp når de har behov for det.

- Kampen om lejerne kan meget vel stå her, for det vi ser, er at lejere søger boliger, hvor man bliver mere involveret. Hvis man skal have en god administration, så skal man have glade lejere. Så bliver de længere. Og det er billigere for udlejer, siger han.

William Shaw, administrerende direktør i Hococo, kan nu rette fokus mod udvikling af app´en - som er den første af sin art herhjemme.

Og så er der masser af ideer, når man er først til at introducere nyt tilbud.

- Der er masser af ideer og kunsten er at vælge dem, der er behov for i en traditionsbunden boligbranche, som vi kender den i dag, men også at udfordre med nye tiltag som bringer branchen ind i fremtiden, siger William.

Der har også derfor været så megen udmattelse, at de alle har følt - hver især - at nu var det for meget. Fordi de ikke udelukkende kunne koncentrere sig om deres nye app. De skulle også tjene penge, have et fuldtidsjob ved siden af - og så lige et privatliv med familie, børn og kæreste.

De var ikke unge studerende, der ville i gang med en iværksætterdrøm. De er etablerede med hver deres uddannelse, hver deres familie og hver deres job.

Caspar Mølholt Kjellberg, 33 år, er den yngste. Han er frederikshavner, men bor nu også i København.

Han var 31, da han kom med - som den sidste af de fire. Det var ham, der skulle bygge den nye app, syntes William, Peter og Katrine. Som stifter og medarbejder - og ikke mindst som it-udvikler.

De kender hinanden fra studiemiljøet og gennem arbejde på kryds og tværs.

Caspar Mølholt Kjellberg er it-udvikler og har designet den nye app.

Caspar elskede ideen om at være med til at gøre livet lettere for andre. Det var drivkraften.

- At opbygge et vildt kompliceret system som kan hjælpe en masse mennesker, det er det, der hiver i mig, siger han.

For han er teknikeren, ingeniøren, arkitekten, og den der skruer det sammen.

- Jeg har nok også altid været stædig anlagt. Når først jeg er gået ind i sådan noget her, så følger jeg det til dørs.

For han havde mere end, hvad der svarer til to jobs - og sagde på et tidspunkt sit job op for at koncentrere sig om Hococo.

- Den største risiko, jeg har taget er, at jeg er kommet fra en ret velsignet virkelighed som dygtig IT-udvikler. Jeg har haft en garanteret jobsikkerhed, som jeg har valgt fra - med en meget god løn og en stabil hverdag, siger han.

Han måtte i det hele taget opgive at have noget, der mindede om en hverdag med kæreste, venner og familie.

- Mit liv var på den måde fuldstændig i kulkælderen, fordi der ikke var energi eller tid til andet. Jeg forsøgte mig med noget kæresteri, men det var ikke realistisk.

For det var ikke fordi, han ikke kunne opbygge app´en. Men den er det mest komplicerede, Caspar har konstrueret til dato uden sammenligning.

Selv om der stadig er fuld blus på alle kedler i firmaet, så er der nu også overskud, energi og tid.

- Jeg har en kæreste nu, og det er ret nyt, siger han.

Ingen af dem gav op.

Der var også alle opturene. Når det lykkedes. Alle erfaringerne de fik. Intet af det har de fortrudt.

- Vores blod sved og tårer betyder, at vi nu er kommet ud på den anden side. Vi fortryder intet. Det har gjort os robuste, og vi har fået en anden ballast, siger Katrine Larsen, der fik ideen til Hococo.

Der var fuld speed på alle døgnets vågne timer og minutter.

Katrine er gift, og hendes mand er ofte bortrejst. Parret har to børn. Hun har ligesom de andre haft alt for meget, der skulle overkommes og overskues.

- Men der er ikke nogen, der skal vinde over mig. Jeg skal ikke gå ned med flaget. Jeg har en skabertrang, og vi har alle vindermentalitet. Vi er stædige og utålmodige alle sammen.

William, Katrine, Peter og Caspar er stolte af deres nye app.

William Shaw har hele vejen igennem haft troen på deres fælles forretning. På at det også blev en succes.

Han er fra Frederikshavn - bosat i København, har kæreste og et barn og administrerende direktør i firmaet.

- Jeg havde et fuldtidsarbejde, var medejer i reklamebureauet, har min kæreste og en lille datter. Jeg kunne ikke udelukkende holde fokus på en ting.

- Nu kan jeg strukturere og arbejde med en ting i stedet for at hoppe mellem de der roller. For i dag har jeg faktisk mere travlt end nogensinde. Men nu bruger jeg min tid på noget, der er sjovt, siger han.

Hans drivkraft er blandt andet, at det da ikke kunne være rigtigt, at sådan en app ikke var opfundet. For det kunne han godt have brugt, da han stod i sin nyrenoverede lejede lejlighed og med stor fryd tændte for opvaskemaskinen - sådan en havde han aldrig haft før.

10 minutter efter sejlede køkkenet i vand, og så gik jagten ind på at finde den rette til at fikse problemet.

- Jeg måtte igennem stakke af papirer for at finde et telefonnummer, jeg måtte igennem en del personer, før den rette blev fundet, og jeg kunne få fikset mit problem. Det kan da ikke passe, det skal være sådan, siger han om sin egen erfaring med at fare vild som lejer i boligadministrationen.

Han var medejer af et reklamebureau i Aalborg sammen med Peter Bøgh Andreasen.

Peter Bøgh Andreasen var tidligere direktør i eget reklamebureau. Nu er han marketingsdirektør i Hococo.

Peter var daglig leder. Nu er han kommerciel direktør i Hococo.

- Jeg blev fuldstændig skeløjet af at have begge dele - både det og Hococo, siger Peter om det, at skulle være flere steder på en gang.

- Jeg havde en fod i hver lejr, regninger og løn der skulle betales. Vi nedskalerede derfor reklamebureauet, og jeg arbejdede hjemmefra. Det hjalp, siger han.

Men det der i virkeligheden fik de fire til at ånde lettet op, til at trække vejret dybt ned i maven og til at tro på, at nu lykkedes, det var, at der kom investorer. At der kom nogle og troede på, at her var der ikke blot en god idé, men også en forretningsmulighed.

- Vi knokler stadigvæk - og rigtig meget, men nu ved vi jo, at det er lykkedes, siger Katrine Larsen.

- Vi bliver kontaktet - også internationalt, siger hun.

Selv skal hun holde oplæg på Nordens største PropTech konference kaldet ReCoTech i denne uge.

- Vi har fået en del kunder og testpersoner, som gerne vil være med i en test. Vi får også mange henvendelser fra udenlandske investorer, som synes vores forretning er yderst interessant, siger hun.

Blå bog Navn: Caspar Mølholt Kjellberg Alder: 33 Status: I parforhold Børn: 0 Tidligere: IT-medarbejder i forskellige virksomheder, senest Nu: Stifter af Hococo CTO, systemarkitekt i Hococo Fra: Frederikshavn Bopæl: København Navn: Katrine Larsen Alder: 36 Status: Gift Børn: To døtre Tidligere: Jurist på halv tid Nu: Fastansat jurist på halv tid og jurist på halv tid i Hococo Stifter af Hococo og bestyrelsesformand Fra: Svenstrup Bopæl: København Navn: Peter Bøgh Andreasen Alder: 34 Status: Gift Børn: To døtre Tidligere: Indehaver af reklamebureau samt daglig leder Nu: Stifter af Hococo CCO, kommerciel direktør Fra: Aalborg Bopæl: Aalborg Navn: William Shaw Alder: 37 Status: I parforhold Børn: en datter Tidligere: Indehaver af reklamebureau Nu: Stifter af Hococo CEO, adm. direktør Fra: Frederikshavn Bopæl: København VIS MERE