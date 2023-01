Stor nordjysk virksomhed fyrer 50 ansatte

AALBORG:Ifølge Nordjyskes oplysninger indkaldte den børsnoterede nordjyske satellitvirksomhed Gomspace mandag sine omtrent 170 medarbejdere til møde med kort varsel.

Temaet var afskedigelser. Mellem 45 og 55 medarbejdere må ifølge Nordjyskes oplysninger indstille sig på at finde en ny arbejdsplads.

Fyringsrunden vækker ekstra opsigt, fordi medarbejderne angiveligt inden jul var blevet informeret om, at finansieringen for det kommende år var sikret. Der var med andre ord ikke udsigt til en fyringsrunde.

Nu er meldingen imidlertid en anden.

Den administrerende direktør, Niels Buus, fortæller, at han ikke kan kommentere på oplysningerne. Det begrundes med, at det børsnoterede selskab har en politik om ikke at udtale sig i perioden mellem kvartalsrapporterne af hensyn til insiderregler.

I oktober kunne Nordjyske fortælle, at Gomspace var endt i en opsigtsvækkende strid med en unavngiven kunde. Striden risikerede at koste Gomspace et anseeligt millionbeløb, og den fik dengang selskabets aktiekurs til at falde kraftigt.

Kundekontrakten stod for lidt under halvdelen af Aalborg-virksomhedens samlede årsomsætning.

Deja-vu-situation

Sagen om kundestriden vækker mindelser om 2018, da Gomspace mistede sin absolutte hovedkunde, australske Sky and Space Global, og måtte fyre en tredjedel af den samlede medarbejderstab.

Gomspace udvikler og producerer nanosatellitter, som typisk er på størrelse med en skotøjsæske og dermed er langt billigere at sende op i rummet end traditionelle satellitter. Arkivfoto: Martin Damgård

Tilbage i oktober forsikrede Niels Buus om, at situationen denne gang var anderledes.

- Den ordre, vi mistede i 2018, udgjorde vores årsomsætning gange syv. Denne gang er det under halvdelen af vores årsomsætning. Så vi står langt stærkere, sagde Gomspace-direktøren dengang.

Derfor skulle der ikke ske afskedigelser blandt virksomhedens ansatte. De medarbejdere, som arbejdede med den kontrakt, der dengang blev suspenderet, blev flyttet til andre opgaver.

I dag er situationen ifølge Nordjyskes oplysninger en anden.

Stor fyringstendens

Netop offentliggjorte tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at der på landsplan er varslet 1400 fyringer i december 2022. Det er en betydelig fremgang i forhold til året før, hvor der var varslet 92 fyringer.

Tallene fra december er det andet højeste antal fyringsvarslinger, siden statistikken blev oprettet i 2007. Rekorden for antal fyringsvarsler blev sat tilbage i 2008 under finanskrisen.

Det høje antal fyringsvarslinger er yderst atypisk, forklarer cheføkonom i Dansk Erhverv, Tore Stramer.

- Den betydelige stigning i antallet varslede fyringer viser desværre, at der har indfundet sig et dystert stemningsskifte på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder er blevet ramt af stigende omkostninger og faldende efterspørgsel og er nu nødsaget til at afskedige medarbejdere i et omfang, vi ellers ikke har set siden coronakrisen og finanskrisen, skriver Tore Stramer i en kommentar.

Ifølge cheføkonomen er det øgede antal varslede fyringer en indikator for, at Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Det forventes, at ledigheden vil stige med omtrent 35.000 personer hen imod slutningen af 2023.

Ny strategi lider et knæk

Gomspace udvikler og producerer nanosatellitter, som typisk er på størrelse med en skotøjsæske og dermed er langt billigere at sende op i rummet end traditionelle satellitter. Hovedsædet ligger på Langagervej i Aalborg, og moderselskabet i koncernen, Gomspace Group AB, blev i 2016 børsnoteret i Stockholm.

Selskabet for Gomspace fik i marts i år ny hovedaktionær – den britiske milliardær Peter Hargreaves.

Han er god for omkring 20 milliarder kroner og er i forvejen investor i det britiske Goonhilly Earth Station, som med store antenner på jorden leverer radioforbindelse til satellitter.

Peter Hargreaves købte i Gomspace nyudstedte aktier, som gav 73 millioner kroner i kassen.

I dag ejer han omkring 20 pct. af selskabet, og planen er, at han kan skyde flere penge i Gomspace de kommende år.

Det er en del af den strategiplan, som er lagt, og hvor målet er at vokse Gomspace-koncernen fra 250 ansatte til 700. Den strategi har nu lidt et gevaldigt knæk.