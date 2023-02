De skal blive i kommunen, skal de - og de skal ha' det godt

- Kan man gøre noget, så vores lærlinge får et netværk og noget socialt sammen med andre lærlinge og elever rundt om i kommunen.

Sådan tænkte Birgitte Mortensen fra PM Energi, da hun i efteråret havde en lærling, der var noget yngre end resten af lærlingene på virksomheden. Ideen blev præsenteret for erhvervschef Marianne Gade, som også funderede lidt over emnet.

Forleden blev strøtankerne omsat til virkelighed. 22 unge fra 15 virksomheder i Brønderslev og nærmeste omegn mødes på PM Energi en fredag eftermiddag med to formål.

- Når man er lærling i en virksomhed, lærer man selvfølgelig den at kende. Men det kan være godt også at lære lærlinge og elever fra andre virksomheder at kende og høre om, hvordan deres hverdag former sig. Og besøge virksomhederne, så man får et indtryk at de arbejdspladser, der er i ens nærmiljø, siger Malene Fisker fra Brønderslev Erhverv.

Hun skal det næste års tid være tovholder på det nye netværk, som i første omgang koncentrerer sig om lærlinge og elever fra Brønderslev og den nærmeste omegn.

- I sidder sammen med jeres kommende kolleger

På det første møde præsenterede de 22 unge sig for hinanden, både fagligt og med lidt om deres private interesser. Og det viste sig at være en særdeles broget flok, der var samlet - på de gode måde eftersom den indbyrdes snak hurtigt kom i gang.

De unge skulle fortælle lidt om sig selv, hvilket automatisk trak smil og interesse ved bordene, da interesserne spændte lige fra havetraktortræk over kørsel med traversekratter til ridning og et par Danmarksmestre i bl.a. trial.

- Lige nu kender I ikke hinanden, men I skal vide, at I sandsynligvis sidder sammen med nogen, som I bliver kollega med på et eller andet tidspunkt i jeres liv. I får et nyt netværk, som I kan bruge, når I på et tidspunkt leder efter nye udfordringer, sagde Malene Fisker til de unge.

PM Energi bød velkommen med sandwich, hvorefter der var rundvisning på virksomheden.

Ingen grund til at flytte udenfor kommunegrænsen

Udover at netværket skal give de unge både et personligt netværk af ligesindede på tværs af fag og virksomheder, er tanken også, at de lærer erhvervslivet i deres by og kommune bedre at kende.

Erhvervschef Marianne Gade bød også velkommen med et håb om, at netværket vil vokse sig stort og stærkt og give de unge et solidt kendskab til virksomhederne i Brønderslev Kommune. Foto: Claus Søndberg

- Det vil betyde, at de ikke nødvendigvis kigger efter job i andre kommuner, når de en gang vil prøve noget nyt. Så kender de de lokale virksomheder og ved, at det næste gode job er lige om hjørnet, siger Marianne Gade.

Der er omkring 160 lærlinge og elever i Brønderslev Kommune, men i første omgang koncentrerer det nye netværk sig om Brønderslev.

- Her har vi godt 40 unge fordelt på 15 virksomheder, og indtil vi har fundet strukturen på møderne, er det her, vi lægger ud. Siden kan det være, at vi udvider, således at unge fra den østlige del af kommunen også kan deltage, siger Malene Fisker.

Det næste arrangement er endnu ikke helt arrangeret, men finder sted i uge 9, hvor de unge skal besøge næste virksomhed i rækken.