De sparede på varmen: Nu kommer regningen

FJERRITSLEV:De omkring 2500 forbrugere tilknyttet Fjerritslev Fjernvarme var rigtig gode til at spare på varmen i det forgange år.

Faktisk så meget, at det, sammenholdt med stigende priser på flis, har tvunget bestyrelsen til at sætte prisen på varme i 2023 op.

På et bestyrelsesmøde kort før jul blev de nye varmepriser for 2023 godkendt. Der er tale om en stigning på godt 50 procent på prisen for en megawatt-time, som stiger fra 427,50 kr. til 643,75 kr.

Det er langt fra en ønskesituation, men Fjerritslev Fjernvarme er ramt på to parametre. Dels et mindre forbrug end budgetteret, som har medført et underskud og dels stigende omkostninger til flis, som værket bruger til at fyre med.

- Forbrugerne har brugt cirka 11 procent mindre varme, og de skal derfor have penge tilbage. Samtidig med at vi ikke har solgt det antal MWh, vi forventede, er der sket en stigning i prisen på flis, og det resulterer i en markant prisstigning, siger driftsleder Kenny Lundtoft.

En stigning på 50 procent lyder umiddelbart voldsomt, men Kenny Lundtoft understreger, at der er tale om en procentvis lavere stigning, som rammer forbrugerne, når den samlede regning til opvarmning skal betales.

- Man skal passe på ikke at tale om en stigning på 50 procent - det er det, når man ser på prisen pr. MWh, men det er det ikke, når man kigger på den samlede årlige udgift til opvarmning af huset, og det skal man lige holde for øje, siger Kenny Lundtoft.

Regnskab skal gå i nul

- For mit eget vedkommende er der tale om en stigning på knap 33 procent på min årlige varmeregning. Jeg har et hus på 161 kvadratmeter med et forbrug på 17 MWh, og jeg skal betale omkring 4400-4500 kroner mere om året, siger han og tilføjer, at udfordringen for Fjerritslev Fjernvarme er, at regnskabet skal balancere, og der må hverken være over- eller underskud.

- Vi er et amba-selskab, hvilket kræver, at vores regnskab skal gå i nul. Det vil sige, at vi ikke må opbygge en kapital, vi kan have stående som en buffer. Opkræver vi for meget, skal de tilbagebetales til forbrugerne og tilsvarende omvendt, siger Kenny Lundtoft.

Hverken billigst eller dyrest

Ifølge forsyningstilsynets seneste prisstatistik for fjernvarmeområdet får man den billigste fjernvarme hos Mariager Fjernvarme, hvor det for et hus på 130 kvadratmeter og med et forbrug på 18,1 MWh årligt koster 8.321 kroner. I den anden ende af skalaen er Morsø Fjernvarme, hvor det tilsvarende koster 45.291 kroner, mens det hos Fjerritslev Fjernvarme, inden prisstigningen, kostede årligt 12.344 kroner.

Ifølge Kenny Lundtoft vil det i forhold til sidste år koste godt 4.200 kroner mere i år at opvarme et gennemsnitshus på 130 kvadratmeter med et forbrug på 18,1 MWh.