Her er der markant vækst: Nordjysk firma tjener millioner på udlejning af luksusbiler

STØVRING:Det er åbenbart en god forretning at udleje biler af den fornemste slags. Leasingselskabet Flexto A/S - der hører hjemme i Støvring - har nemlig fornuftig gang i forretningen.

Gennem de seneste år har virksomheden oplevet en markant vækst - en vækst, der er fortsat ind i regnskabsåret 2019. Her er resultatet efter skat landet på lige godt fire millioner kroner.

Udlejning giver indtjening Kilde: Cvr

Virksomheden har - udover i Støvring - også et salgskontor i Gentofte. Sammenlagt er der godt 500 aktive leasingbiler i premium- og luksussegmentet.

Overskuddet for 2019 er cirka i samme størrelsesorden som året før - dog marginalt bedre. Det betyder, at egenkapitalen nu har rundet 14,6 millioner kroner.

Prioriterer solid økonomi

I en pressemeddelelse understreger Flexto A/S, at det altid har været af høj prioritet at have en solid økonomi og at være godt polstret til en vanskeligere tider:

- Vi mener og har altid ment, at det bedste, man kan gøre for både virksomhed og kunder, er at sikre sig mod dårligere tider. Vi ser mange andre leasingoperatører, som årligt udbetaler udbytte, og som ikke har noget at stå imod med. Som et resultat har vi set flere kolleger i branchen dreje nøglen om på det seneste, forklarer Lars Søgaard, der er medindehaver af Flexto A/S og har en baggrund som revisor.

Stifterne af Flexto A/S Lars Søgaard og Margrethe Brandt. Foto: Flexto A/S

Han tilføjer, at den aktuelle corona-krise, som også mærkes i bilbranchen, netop understreger vigtigheden af at gardere sig mod pludselig, uventet nedgang. Og derfor er det vigtigt for Flexto A/S at have en stærk egenkapital.

- Især egenkapitalen er værd at studere, for den fortæller noget om, hvorvidt man kan drive forretning, og om man trækker penge ud eller holder dem i selskabet. Vi er meget opmærksomme på vores egenkapital, for den er i vores optik den største sikkerhed for både virksomhed og kunder, afslutter Lars Søgaard.