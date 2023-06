De tre største fuck-ups, der får 80 procent af alle strategier til at fejle

LEDELSE:- Det er som om, at vores medarbejdere ikke tager ansvar for at eksekvere den - det er jo ikke raketvidenskab at være ordentlige, sætte kunden i centrum og agere agilt.

Hvis jeg fik 100 kroner, for hver gang jeg havde hørt denne sætning, eller en der minder om den, fra velmenende virksomhedsledere, når de hører, at jeg arbejder med at få strategi, ledelse og økonomi til at trække i samme retning - ja, så skulle jeg ikke bekymre mig om min økonomiske situation lige foreløbigt.

Jeg bliver idiot af at tænke på, hvor mange ressourcer der spildes på at komplicere arbejdet med den strategiske rammesætning, fordi de færreste er klædt på til at forholde sig kritisk til strategiske værktøjer.

Så her får du de tre fuck-ups, jeg oftest ser i strategiarbejdet.

Nummer 1: Strategien skal rumme alt

På “konsulents” hedder det Candyfloss-strategi, når vi vælger overordnede termer, som ingen kan erklære sig uenige i at ville være.

Hvem vil ikke “have kunden i centrum, være troværdige og være innovative”? Og hvordan udlever vi de værdier i en hverdag med uendelige mails, møder og deadlines?

Nu får du lige den fodboldmetafor, som jeg selv bruger, når jeg kvalitetssikrer strategier.

1. ”Hvornår scorer vi?” (Visionen) - hvad har vi gjort for kunden? Sparet dem penge? Tid? Gjort dem trygge? Fundet den bedste løsning?

2. “Hvad forsvarer vi?” (Missionen) - hvem er vi sat i verden for at hjælpe? Med hvad? Hvilket problem sikrer vi, at de ikke får flere af?

3. “Hvad er vores fire hjørneflag?” (vores fire vigtigste kerneværdier), så Laura tirsdag eftermiddag kan sige til Henrik “Hey - det vi har gang i lige nu skaber ikke værdi for kunden” eller “en aftale er en aftale - hvordan får vi bolden tilbage på banen?”

Nummer 2: Strategi og KPI'er trækker i hver sin retning

På side 1 i bogen om forretningsforståelse står: “Vi får det vi måler på”, og den sandhed tager livet af mange strategier.

Vi kan have nok så mange strategiske intentioner om at skabe en ekstraordinært godt samarbejdende organisation, men hvis sælgernes bonus eksempelvis er bundet op på deres individuelle salg, bliver det ualmindeligt svært at få skabt et samarbejdende DNA i organisationen.

Så husk at spørge, ”hvilke KPI´er har vi, der direkte støtter op om de enkelte dele af vores strategi?” - hvis i vil have strategien til at blive til virkelighed.

Nummer 3: Ledelsen bakker ikke op

Dette clasher oftere, end man skulle tro - ofte fordi eksempelvis jeg som mellemleder ikke har fået strategien arbejdet ind under huden og sidder i et umuligt krydspres om at skulle implementere en “ny” strategi, samtidigt med at de skal effektivisere.

Så jeg ved godt, at vi skal være innovative, men når Frederikke kommer med en ny ide, som egentlig lyder fornuftig, ved jeg ikke, hvordan jeg skal få regnestykket til at hænge sammen, fordi der ikke er allokeret timer til “innovation”. Så jeg vælger at “sparke den til hjørne” og sige, at vi lige må tage den senere - og således: Innovationskræften dræbt, før den overhoved fik ilt.

Hvis I holder jer ovenstående for øje, vil jeg næsten garantere, at I har øget sandsynligheden med minimum 80 procent for, at jeres næste strategi bliver en større succes end de hidtidige.

God arbejdslyst!