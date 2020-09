De vil fjerne forurening svarende til 250.000 biler - Aalborg Portland og regeringen laver aftale

AALBORG:Regeringen har onsdag indgået en samarbejdsaftale med Danmarks største enkeltudleder af CO2, Aalborg Portland.

Med aftalen forpligter cementproducenten sig til at reducere sin CO2-udledning med 660.000 ton frem mod 2030 samt til senere reduktioner.

Ifølge regeringen svarer reduktionen på 660.000 ton CO2 til at fjerne 250.000 biler fra vejene i Danmark, eller at CO2-udledningen fra omkring 70.000 danskere fjernes.

- Det er en virksomhed som nu går fra at være en stor del af problemet til at blive en stor del af løsningen. Det, synes vi i regeringen, er den måde, man skal se på de her ting, siger klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Han peger på, at verden også i fremtiden får brug for cement. Derfor handler det om at gøre vilkårene for en virksomhed som Aalborg Portland så gode som muligt, så den kan producere mere klimavenligt.

- Vi er jo ikke et foregangsland, hvis vi lægger nogle krav ned over vores virksomheder, så de lukker og flytter produktionen til andre lande. Vi er et foregangsland, hvis vi kan formå at få produktionen til at blive i Danmark, men det så til gengæld bliver en grøn produktion, siger Dan Jørgensen.

Kollerup: Et vigtigt skridt

Også i Erhvervsministeriet er der glæde. Herfra siger Simon Kollerup (S):

- I dag tager regeringen og Aalborg Portland et rigtig ambitiøst skridt mod en grøn fremtid. Folk har spurgt, om en grøn nation som Danmark kan have en så energitung virksomhed med Aalborg Portland med ind i den fremtid. Svaret er: ”ja”.

- Det kan vi, fordi vi netop samarbejder om at nå vores høje klimamål. I dag sætter vi handling bag de grønne ord. Med aftalen holder vi hinanden fast på, hvad der skal til for, at en stor punktudleder, som en cementfabrik er, kan nedbringe sine udledninger, samtidig med at vi holder produktionen og arbejdspladserne i Aalborg. Det er selvfølgelig ikke alle klimaudfordringer, vi løser med denne aftale, men det er et utrolig vigtig skridt på vejen, at virksomheder og regeringen tør holde hinanden fast på vores fælles klimamål.

Portland: Perspektiv-rig aftale

Med samarbejdsaftalen vil Aalborg Portland blandt andet satse på energieffektivisering, udfasning af fossile brændsler, CO2-fangst og anvendelse og øget forbrug af alternative eller CO2-neutrale brændsler, lancering af grønne cementprodukter og levering af CO2-neutral fjernvarme til mere end 75.000 husstande.

- Regeringens nydannelse om samarbejdsaftaler med virksomheder om reduktion af CO2 er meget perspektivrig og ligger oplagt i forlængelse af klimapartnerskaberne. Derfor bakker vi op om initiativet og er glade for at være den første virksomhed, der indgår en sådan aftale, siger Michael Lundgaard Thomsen, direktør for Aalborg Portland.

- For os og mange andre virksomheder er den grønne omstilling ikke en simpel ting, som vi kan gennemføre på egen hånd. Vi er grundlæggende afhængige af de politiske rammevilkår, som blandt andet meddefinerer vores konkurrenceevne, udviklingsmuligheder og efterspørgsel. En gensidigt forpligtende samarbejdsaftale er derfor et vigtigt, fælles skridt frem mod 2030-målsætningen. Vi har sat vores egne 2030-mål, men kan komme længere med samarbejde, partnerskaber og de rette rammevilkår.

Regering: Det første skridt

Et stort flertal i Folketinget satte med klimaloven sidste år et mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030 set i forhold til niveauet i 1990.

Danmark skal efter planen være CO2-neutralt i 2050.

Regeringen ser samarbejdsaftalen med Aalborg Portland som en slags skabelon for fremtidige samarbejder mellem regeringen og andre store danske CO2-udledere.

- Det er regeringens klare ambition, at det her skal være første skridt, siger Dan Jørgensen.

- Vi tror meget på, at man med et meget tæt samarbejde mellem myndigheder, stat og virksomheder kan udvikle nye metoder til at producere mange af de ting, vi producerer her i landet, siger han. /ritzau/