- De vil jo skide mig et stykke: Fødevarestyrelsen afviser hårde beskyldninger

SKØRPING:Louise Wittendorff Dam er stadig rystet over det meget voldsomme kontrolbesøg i hendes ostebutik, St. Brøndum Ostebutik, der fandt sted fredag.

Hun kan kun huske de første minutter af de tre timer, hvor en mandlig kontrollant ifølge kunder og indehaver opførte sig ganske utilstedeligt.

- Jeg kan nærmest ikke huske en skid dernede herfra. Jeg endte med at få blackout, siger Louise Wittendorff Dam med rystende stemme.

Puffede dør ind i kunderne

Hun har arbejdet i butikken i seks år og har været selvstændig de seneste tre år. Hun har aldrig oplevet noget lignende.

Fredag dukkede to kontrollanter uanmeldt op i butikken. En kvinde, der ifølge indehaveren, holdt sig i baggrunden og ikke sagde noget, og en mand, der efter de tilstedeværendes opfattelse opførte sig meget ubehageligt.

Ifølge kunder og indehaver i St. Brøndum Ostebutik blev den store glasdør bevidst skubbet ind i kunderne, da en mandlig kontrollant fra Fødevarestyrelsen skulle ind i butikken. Foto: Lars Pauli

Der var omkring 20 kunder inde i den lille ostebutik, da glasdøren, ifølge kunder og indehaver, helt bevidst blev puffet ind i flere kunder, da den mandlige kontrollant skulle ind.

- Han skubbede døren op og trykkede mine kunder væk. Det er en stor glasdør. Man kan tydeligt se folk gennem den, så han var ikke i tvivl om, at der stod nogle på den anden side, siger Louise Wittendorff Dam.

Skubbede til kunde

Kontrollanterne kom på baggrund af et anonymt tip om, at nogle oste skulle være opbevaret ved for høje temperaturer i montren.

Ifølge Louise Wittendorff Dam masede den mandlige kontrollant sig frem, hvorefter han med flad hånd gav en kunde et kraftigt skub for at få ham væk, så han kunne kontrollere ostene. Indehaveren fastslår, at kontrollanten var meget aggressiv i tonefaldet under besøget.

Jeppe Bragenholt Johansen stod i døråbningen i St. Brøndum Ostebutik fredag, da han pludselig mærkede et voldsomt skub, fordi kontrollanten puffede døren ind i ham. Foto: Lars Pauli

- Han sagde til Jeppe (kunden), du skal gå væk derfra, det er for jeres egen skyld, at vi er her og så skubbede han ham væk. Det er så sygt, siger Louise Wittendorff Dam.

Græd hele weekenden

Hun sad selv under det meste af besøget i baglokalet og græd. Hun har grædt hele weekenden. Hun er dybt ulykkelig over det, hun opfatter som et overgreb mod hende og kunderne.

Louise Wittendorff Dam er fortsat dybt rystet over den behandling, hun og kunderne har fået i forbindelse med kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. Foto: Lars Pauli

Fødevarestyrelsen kan ikke genkende den måde, som Louise Wittendorff Dam og kunderne beskriver situationen på.

- Vi har brugt en del tid på sagen i dag. Jeg har gået det hele igennem med begge kontrollanter. Vi kan slet ikke genkende det billede. Vi er virkelig kede af, at kunder og ejer har opfattet tilsynet sådan. Det har ikke været meningen, siger Henrik Kjær, sektionsleder i Aalborg, Fødevarestyrelsen.

Ringede ikke til Louise

Har I talt med Louise Wittendorff Dam om sagen?

- Nogle gange ringer vi, hvis det går skævt. Det er vi ikke kommet til endnu. Det skal vi have drøftet, om vi vil gøre. Det kan jeg ikke bare sådan lige afgøre, siger Henrik Kjær.

Kunne det ikke pege i retning af, at kontrollanten har opført sig uhensigtsmæssigt, når både indehaver og vidner fortæller det samme?

- Jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag, men jeg kan ikke se, hvor vi har gjort noget galt i denne sag, siger Henrik Kjær.

Erfarne kontrollanter

Har begge kontrollanter samme version af sagen?

Det kan jeg desværre ikke komme ind på, siger Henrik Kjær.

Han oplyser, at begge kontrollanterne i øvrigt er erfarne på området, de er vant til at kontrollere fødevarevirksomheder og tale i en respektfuld og høflig tone.

Angående episoden med døren afviser sektionslederen, at den mandlige kontrollant skulle have skubbet eller puffet døren ind i kunderne med vilje.

- De går ind ad døren, det er sådan set det. Der sker ikke noget, siger Henrik Kjær.

Vi er venlige og høflige

Han afviser ligeledes, at der skulle være blevet skubbet til kunderne eller være blevet talt i en aggressiv tone.

- Vi forsøger at behandle alle kunder ens og bestræber os på at være venlige og høflige. Det kan være overvældende, at vi kommer, men vi ankom på baggrund af et anonymt tip, siger Henrik Kjær.

Han forklarer, at nogle opfatter det som en eksamen, når kontrollanter kommer og kan have det svært med det.

Klager er sjældne

Louise Wittendorff Dam forklarer, at hun altid har haft det fint med at blive kontrolleret af Fødevarestyrelsen, men at det denne gang kørte helt af sporet på grund af den mandlige kontrollants opførsel.

Henrik Kjær må desværre ikke oplyse, om de to kontrollanter tidligere har modtaget klager, men fortæller, at det efter hans opfattelse er yderst sjældent, at Fødevarestyrelsen modtager klager over kontrollanter, uden at han dog tør at sætte konkrete tal på.

Han understreger, at hver gang, der opstår en situation som i ostebutikken, bliver den grundigt undersøgt, så Fødevarestyrelsen kan lære af den.

Kontrollanter var venlige

I den konkrete sag burde kontrollanterne faktisk have undersøgt hele virksomheden. Det skal de, når det er et anonymt tip, de kontrollerer på baggrund af.

- Vi er jo ikke robotter, så vi tager hensyn, når vi kan. Her fravalgte vi netop at kontrollere hele virksomheden for ikke at eskalere situationen, siger Henrik Kjær.

Bøde på vej

St. Brøndum Ostebutik vil inden for det kommende halve år modtage yderligere to opfølgende kontrolbesøg.

Butikken kan se frem til en sanktion for kontrolbesøget og formodentlig en bøde. Det er dog ikke afgjort endnu.

Fredag 8. juli fik St. Brøndum Ostebutik besøg af kontrollanter fra Fødevarestyrelsen på baggrund af et anonymt tip om opbevaring af oste ved forkert temperatur. Besøget koster nu en sanktion og muligvis også en bøde fra Fødevarestyrelsen. Foto: Lars Pauli

Bødens størrelse afhænger af butikkens omsætning, men ligger typisk i omegnen af 5000 kroner. Dertil skal lægges kontrollanternes tid. De var der i tre timer, så det er yderligere cirka 12.000 kroner.

Overvejer at klage

Louise Wittendorff Dam overvejer nu at klage over forløbet til Fødevarestyrelsen. Nogle kunder overvejer også at anmelde kontrollanten.

- Det er så åndssvagt, når der står 20 kunder og siger præcist det samme, så er det muligvis os, der har ret og ikke Fødevarestyrelsen. Jeg tænkte nok, at de ville benægte forløbet, siger Louise Wittendorff Dam.

Normalt har hun videoovervågning i butikken, men desværre var den slukket den dag.

- Min overvågning var slået fra, fordi jeg er ved at skifte udbyder, ellers havde jeg haft alt på video inklusiv lyd, siger Louise Wittendorff Dam.

Flere kunder har allerede tilkendegivet, at de nok skal betale hendes bøde, hvis det bliver aktuelt.

Det værste ved hele episoden er ikke så meget bøden, men mere den dårlige behandling af kunderne, understreger Louise Wittendorff Dam. Hun turde ikke selv sige så meget under kontrolbesøget.

Helt godnat

Hun ved ikke, om hun orker at kæmpe mod systemet.

- Det er helt godnat, at de undersøger sig selv. Systemet holder jo bare hånden over de to kontrollanter. Det koster mig også 1800 kroner at klage, siger Louise Wittendorff Dam, der siger, at hun kører med meget lave avancer i butikken.

St. Brøndum Ostebutik ejes af Louise Wittendorff. Foto: Lars Pauli

Hun har meget svært ved at forstå, at Fødevarestyrelsen kan konkludere noget som helst ud fra en kort samtale med de to kontrollanter.

- Hvad fanden skal jeg sige. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg havde som minimum ventet, at de havde kontaktet mig for at høre min side af sagen. De vil jo skide mig et stykke, siger Louise Wittendorff Dam.