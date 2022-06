Dencker køber op i Skals-virksomhed

NYKØBING:Nykøbing-virksomheden Dencker A/S har købt 51 pct. af anparterne i Trend Mould ApS, som ligger i Skals.

Det skriver Dencker i en pressemeddelelse.

De to virksomheder har arbejdet tæt sammen i mange år og fra begge sider har der længe været stor interesse for et endnu tættere samarbejde.

Trend Mould skal fortsat ledes og drives af Kristian Thaagaard og produktionen skal forblive i Skals. I øjeblikket beskæftiger Trend Mould otte medarbejdere og har en kapacitet på 30 støbemaskiner.

Som totalleverandør fremstiller Dencker værktøjer til sprøjtestøbning, ligesom de varetager selve sprøjtestøbningen af plastemner i eget støberi. Trend Mould køber hoveddelen af sine værktøjer hos Dencker eller i Østen og varetager alt sprøjtestøbning in-house.

Den samlede støbekapacitet er nu på i alt ca. 65 støbemaskiner fordelt på de to adresser.

- Dencker og Trend Mould vil med deres forskellige set-up komplementere hinanden godt, og der vil helt sikkert opstå positive synergier, der vil medvirke til positiv udvikling hos begge virksomheder, siger Anders Dencker, CEO hos Dencker.

Samarbejdet de sidste mange år har været utrolig godt mellem de to virksomheder og begge parter har oplevet, at ”sammen er vi bedst og dermed stærkest.” Aftalen danner dermed grundlag for at videreudvikle samarbejdet mellem Dencker og Trend Mould.

Dencker specialiserer sig inden for områder, hvor der stilles meget høje krav til detaljer, kvalitet og tolerancer. Kunder inden for Medico, Electronics, Micro-Tooling og Moulding har fået øje på de kompetencer, som Dencker nu har samlet på adressen i Nykøbing Mors.

Trend Mould fokuserer på lidt andre forretningsområder, blandt andet på bygge- og vindbranchen, som kræver et andet set-up. Her er emnerne typisk større og med lidt andre krav. Derfor supplerer de to virksomheder hinanden rigtig godt og dermed kan de sammen levere til en meget bred vifte af danske virksomheder og brancher.

- Vi har mulighed for at sende kunder deres vej og de kan sende kunder vores vej, så vi får kunder og opgaver, som matcher kernekompetencerne på de to produktionssteder bedst muligt, siger Kristian Thaagaard, indehaver af Trend Mould.

Begge virksomheder holder sig altså inden for deres nuværende forretningsområder. Her står de stærkest og ingen af de to går dermed på kompromis med hverken kvalitet eller leveringssikkerhed.