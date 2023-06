Denne oversete lånefinte kan spare dig for titusindvis af kroner

NORDJYLLAND:Er du boligejer med en solid opsparing stående i banken? Så er der potentielt mulighed for at gøre brug af en overset lånefinte, der i det lange løb kan spare dig for flere hundrede tusinde kroner.

Faktisk er gevinsten helt og aldeles risikofri.

Finten er aktuel for de mange boligejere, som har modstået fristelsen for at lægge deres boliglån om og skære i restgælden. I stedet for at indfri hele deres realkreditlån kan de nøjes med at indfri en del af det.

Det vil kunne spare dem for rigtig mange penge.

- Det er endda en sikker investering uden risiko tilknyttet, skriver Nicolas Norby, chefanalytiker i Realkredit Danmark, i en ny analyse.

Regnestykket

Lad os forestille os, at du har 100.000 kroner stående i banken på en almindelig konto. Det er langt mere, end hvad du kan forvente af uforudsete udgifter i dagligdagen, og derfor vil du gerne placere pengene et andet sted.

Aktier eller obligationer vil du ikke kaste dem i. Og hvad gør man så?

Det er her, at dit realkreditlån kan komme i spil.

En delvis indfrielse af dit realkreditlån er måske ikke det, som du normalt forbinder med en investering. Men det er ifølge Nicolas Norby reelt en investering, hvor du betaler et indfrielsesbeløb, som betaler sig tilbage i form af både en lavere månedlig ydelse og en lavere restgæld.

Regnestykket er en kende teknisk, men Nicolas Norby har regnet på konsekvenserne af at delvist indfri et 30-årigt 1 pct.-lån med afdrag. Kursen på det lån er, i takt med de stigende boligrenter, faldet til cirka 71,5.

Det betyder, at hvis du indfrier for 100.000 kroner af et sådant lån, skærer du hele 138.210 kroner af din restgæld.

Det sparer dig knap 6600 kroner om året i ydelse før skat.

Over hele lånets løbetid kan den samlede besparelse løbe op i over 170.000 kroner.

- Det kan virke overraskende, at det kan betale sig at lave en delvis indfrielse af et obligationslån med 1 pct. i rente i stedet for at lade beløbet stå på en bankkonto til 1 pct. i rente. Men det skyldes dels den lave kurs, som man kan indfri lånet til efter de kraftige rentestigninger over det seneste års tid, og bidragssatsen. Da kursen er så lav, reducerer du faktisk din restgæld med 138.000 kroner, selvom du kun betaler 100.000 kroner, forklarer Nicolas Norby.

Jo dyrere lån, jo større gevinst

At indfri en mindre portion af sit realkreditlån kan være relevant for de boligejere, som ikke ønsker at give afkald på deres nuværende realkreditlån med en fast, lav rente. Ved at indfri lånet delvist beholder de sikkerheden ved deres nuværende lån og opnår samtidig et risikofrit afkast.

Ifølge Nicolas Norby handler det ikke om, at man skal bruge hele opsparingen på at indfri noget af sit realkreditlån. Det er fornuftigt at have penge stående i banken til uforudsete udgifter, men dit økonomiske beredskab bør ikke være uforholdsmæssigt højt, pointerer han.

- Det er jo paradoksalt både at have gæld og opsparing – reelt låner man jo så penge for at sætte dem ind på en konto, siger Nicolas Norby.

Jo dyrere dit realkreditlån er, desto større er den samlede besparelse. Bruger du 100.000 kroner på delvist at indfri et realkreditlån med en rente på 6 pct., skærer du næsten 218.000 kroner af din restgæld.

Har man et flekslån, er finten ikke lige så attraktiv. Den type lån kan nemlig kun indfries til dagskurs, og er der en kursgevinst, er den ikke skattefri.

At placere pengene klogt

Den gennemgående pointe i Nicolas Norbys analyse er, at det er en dårlig forretning at låne penge for at sætte dem i banken.

Hav et passende beløb stående, som du kan bruge med kort og uforudset varsel. Resten kan du med fordel investere.

- Ser vi specifikt på indfrielse af gæld, er det en sikker investering i forhold til aktier og obligationer, og selv for relativt billige lån så som realkreditlån kan du opnå en væsentlig gevinst. Hvis du har anden, dyrere gæld, bør du naturligvis overveje indfri dette først, siger Nicolas Norby.

En delvis indfrielse af et realkreditlån koster et gebyr på 750 kroner.