Absurd: Deres elforbrug er raslet ned - alligevel betaler far og søn ti gange så meget

SKØRPING:De har aldrig brugt så lidt strøm som nu. Men deres elregning har aldrig været dyrere.

Det virker paradoksalt. Men det er ikke desto mindre sådan, det forholder sig lige nu hos dagligvarebutikken Meny Skørping.

Faktisk er butikkens elregning mere end tidoblet. Og det til trods for at ejerne Jeppe og Frederik Hjelm Pedersen - der også er far og søn - har barberet en fjerdedel af strømforbruget.

Købmand Jeppe Hjelm Pedersen og sønnen Frederik er ved at løbe tør for sparemuligheder. De har blandt andet sænket lysstyrken i butikken, og så har de flyttet om på flere varer for at spare på antallet af kølere. Foto: Claus Søndberg

- Tidligere har vi altid kunnet gøre noget for at skrue på omkostningerne. Nu står vi i en situation, hvor vi har gjort alt, hvad vi kan. Vi kan ikke skrue på mere. Alligevel får vi nogle voldsomme regninger. Det er frustrerende, siger Frederik Hjelm Pedersen.

For et halvt år siden blev far og søn færdige med en større modernisering af butikken. Den har kostet dem godt 10 millioner kroner. Den dyreste post har været butikkens nye CO2-baseret køleanlæg.

Til gengæld bærer anlægget størstedelen af æren for strømbesparelsen. Men de høje elpriser betyder altså, at gevinsten lader vente på sig.

Efter det nye Co2-baserede køle-fryse anlæg er blevet installeret, har butikken i Skørping skåret 25 procent af sit strømforbrug. Men gevinsten lader vente på sig. Foto: Claus Søndberg

Penge med på arbejde

De to købmænd har netop fået regningen for august måned. Selvom de brugte 11.000 færre kWh end samme måned sidste år, skal de betale 95.000 kroner mere, når man ser på den rene elpris (dvs. før gebyrer, afgifter og moms).

Butikken har haft nogle gode år og er velpolstret, men det er ikke uden konsekvenser at have så store udgifter til strøm, forklarer Jeppe Hjelm Pedersen.

- Vi skal igennem det her, og det kommer vi også. Lige nu virker det hele bare en lille smule uoverskueligt. Men det er klart, at når vi når op i en merudgift på næsten 100.000 kroner, så ryger vores overskud. Og det kan jo ikke blive ved. Faktisk skal vi til at have penge med på arbejde. For vi skal også afskrive en million om året på vores ombygning. Men havde vi ikke moderniseret, havde det jo set meget værre ud.

- Lige nu tager vi den med ro, og ser, hvad der sker. Vi har ikke været nødt til at afskedige nogen, men når vores elev stopper om lidt, tager vi ikke en ny elev ind, siger Jeppe Hjelm Pedersen.

I butikkens kølemontrer med vin og vand er temperaturen hævet til otte grader. - Det har vi gjort med alle de varer, hvor der ikke er et kølekrav. Men det er ikke mere, end at du stadigvæk kan få en kold sodavand, fortæller købmand Jeppe Hjelm Pedersen. Foto: Claus Søndberg

Onsdag præsenterede regeringen et forslag til et prisloft på blandt andet el hen over vinteren. Det vil betyde, at private og virksomheder får mulighed for at udskyde den del af deres regning, der overstiger elpriserne, som de så ud i efteråret. Regeringen lægger op til en afdragsperiode på fem år.

Jeppe Hjelm Pedersen kalder det et skridt i den rigtige retning.

- Nu har vi fået politikerne i tale. Men vi mangler at høre hele konceptet. Hvordan har de tænkt, at det skal skrues sammen, og hvordan skal pengene betales tilbage? For det ændrer jo ikke på, at pengene skal betales. Så udskyder man bare smerten. Efter corona, hvor mange fik mulighed for at udskyde moms, så vi jo, at mange mindre virksomheder måtte lukke, da pengene skulle betales tilbage.

- Vi har brug for at vide, hvad vores udgifter bliver hen over vinteren. Ved vi, at vi skal give 1,5 kr. pr Kwh, så kan vi se regne os frem til, om vi skal have ændret på nogle andre omkostninger, siger Jeppe Hjelm Pedersen.

En balancegang

Far og søn har forsøgt at finde flere steder at spare. 15 kompressorer, der stod og kølede hvert sit køleskab med øl og vand, er sløjfet. Det samme er en stor fryser i baglokalet. I butikkens lagerrum er der sat lyssensorer op, og så er temperaturen i kølemontrerne blevet hævet.

- Førhen har vi gået med livrem og seler og ligget et godt stykke under lovkravet på max fem grader. Nu hæver vi det, så systemet først går i gang med at køle, når vi når en temperatur på fem grader. Og så kommer vi ikke længere ned end fire grader. Vores nye kølesystem er så avanceret, at ryger temperaturerne får langt op, får vi straks besked, fortæller Jeppe Hjelm Pedersen.

Sidste sommer købte 23-årige Frederik Hjelm Pedersen 20 procent af sin fars butik. Sammen har har de moderniseret butikken, der blandt andet har fået helt nye køleanlæg sat op. Foto: Claus Søndberg

For en uge siden sænkede de lysstyrken på butikkens nye LED-lys med 30 procent, og så har de bestilt en elektriker til at komme forbi og slukke butikkens facade-belysning.

- Vi har gjort, hvad vi kunne hele vejen rundt for at optimere. Næste step er at slukke nogle af vores mindre kølemontrer eller at skrue endnu mere ned for lyset i loftet. Men det er jo også en balancegang. Det skal jo stadigvæk være en god oplevelse for vores kunder at komme her, siger Jeppe Hjelm Pedersen.

Der er ikke længere lys i butikkens facadeskilte, når solen er gået ned. Foto: Claus Søndberg

De to købmænd går ikke med planer om at skære i åbningstiden eller indføre lukkedage.

- Det nytter jo ikke noget, at vi går ud og gør det ene butik. Så går kunderne jo bare ind til naboen. Det er nødt til at være noget, man bliver enige om som samlet branche, så vi får vænnet kunderne til, at de skal handle på nogle andre tidspunkter, siger Jeppe Hjelm Pedersen.

Flere kølemontrer i butikken er blevet sløjfet. Men en montrer med krogmodnet kød har fået lov at blive stående. - Det er en balancegang. For det er vigtigt, at kunderne stadigvæk får en god oplevelse, når de handler her, siger Jeppe Hjelm Pedersen. Foto: Claus Søndberg

Gik glip af aftale

I 2021 havde butikken en fastprisaftale på 24,5 øre pr. kWh (uden gebyrer og moms). Men de fik aldrig en aftale i hus for 2022.

- Vi kunne se, at priserne begyndte at stige til 28 øre. Så vi ville vente, til prisen var faldet igen. Det gjorde den bare aldrig. Når man ser tilbage på det nu, er fire øre fra eller til jo peanuts. Men det er nemt at være bagklog. Og selv hvis vi havde en fastprisaftale, kunne vi risikere, at vores leverandør alligevel havde revet aftalen i stykker på grund af force majeure. Der var jo ingen, der forudså, at vi ville få krig i Europa, siger Jeppe Hjelm Pedersen.

En sænkelse af afgiften på energi vil ikke batte det store for dem, siger de to købmænd.

De får nemlig moms og afgifter refunderet i form af deres køb- og salgsmoms.

- Det vil selvfølgelig give kunderne flere penge at handle for, og det er også vigtigt. Men det bedste ville være, hvis vi fik et prisloft, siger Jeppe Hjelm Pedersen.

