Derfor er avisen forsinket: Det er ikke kun vejret

NORDJYLLAND:Vejret driller, men det er ikke den eneste grund til, at pakker, avisen og alt andet kan være forsinket.

Der er også en anden faktor, som er en noget større udfordring.

Der mangler nemlig omdelere, som de gamle avisbude i dag kaldes. Endda så mange, at den nuværende stab af rutinerede avisbude må tage mere end en ekstra tørn med at få avisen ud til tiden. Hver dag.

Det Nordjyske Mediehus er den største distributør i Nordjylland, hvad avisomdeling angår. Denne artikel er altså dét, man populært kalder "ananas i egen juice". For det er Nordjyske Stiftstidende, der er tale om.

Mangler 100 avisbude

Der mangler ikke færre end 50 til 100 omdelere hver dag.

Og skal man dække ind for alle de aviser, der dermed mangler at blive delt ud, kan det ikke alle steder nås indenfor den lovede leveringstid.

Avisen bliver altså forsinket.

- Vi plejer at sende 400 omdelere ud hver nat for at kunne omdele til tiden. I øjeblikket er det mellem 300-330 ansigter på gaden, siger Erling Jørgensen, der er distributionschef i Det Nordjyske Mediehus.

- Og det er "Tordenskjolds soldater". Derfor kan vi ikke være færdige med omdelingen til tiden alle steder, tilføjer han.

Manglen på arbejdskraft

Der er flere årsager til manglen på arbejdskraft.

- Den største er coronaen, der lukkede af for udenlandsk arbejdskraft. Det skete med nedlukningen. Derefter er der kommet færre udlændinge for at søge arbejde i Danmark, siger Erling Jørgensen.

Og dem, der er her, er der bud efter i andre brancher også. Blandt andet restaurationsbranchen og transportbranchen er ramt.

- Jeg vurderer, at cirka halvdelen af vores omdelere er udlændinge, siger han.

De fik poderjob

Coronaen var også årsagen til, at rigtig mange studerende og unge søgte poder-job i stedet for de traditionelle job i restaurations - og i distributionsbranchen. Derfor kom der heller ikke i samme grad ansøgere fra studerende og unge til et omdeler-job.

- Der kunne vi ikke være med på de mere end 180 kroner i timen, som poderne har fået, siger Erling Jørgensen.

Et avisbud får i Det Nordjyske Mediehus 136,82 kroner i timen.

Løn Løn: 136,82 koner i timen Man får en rute i sit nærområde Plus feriepenge, pension og fritvalgsopsparing i følge overenskomsten Plus kørselsgodtgørelse Bil, cykel eller scooter skal man selv have med Der stilles elektronisk omdelingsværktøj til rådighed Der er tale om levering af morgenaviser, magasiner, breve og pakker til private husstande VIS MERE

På overenskomst

Men er det ikke et spørgsmål om udbud og efterspørgsel - og dermed et spørgsmål om at hæve lønnen, hvis man vil tiltrække arbejdskraft?

- Nej det kan vi ikke, for det bliver kunden, der kommer til at betale. Så skal prisen på avisen sættes op, siger han og tilføjer:

- Vores omdelere er på 3F-overenskomst, og vi er glade for samarbejdet. Vi har haft overenskomst på det her område i mere end 20 år.

Man er sin egen chef

Erling Jørgensen ville ønske at flere forsøgte sig med et omdelerjob.

- Her er et job, hvor man jo i høj grad har friheden og er sin egen chef. Her styrer man det selv, og det er der rigtig mange, der godt kan lide.

- Og så er det noget med, at mange også synes, at det er dejligt at arbejde ude i den friske luft, siger han og tilføjer:

- Det er heller ikke uvæsentligt, at her får man en god løn for ufaglært arbejde.

Man kan få flere ruter

Erling Jørgensen peger på, at man typisk kan få flere ruter.

- Også ruter på landet, hvor avisen jo senest skal afleveres kl. 10.

Dermed kan man have et job fra 03 til 10 hver dag. Og så omdeler vi jo også reklamer og ugeaviser to dage om ugen. Der kan man også få ruter, siger han.

Omdelerne, der går med aviser om natten og morgenen, skal være 18 år og have et cpr. nummer.

Let at sætte sig ind i

- Men ellers skal der jo ikke så meget andet til. Det er jo et job, der er let at sætte sig ind i, siger Erling Jørgensen.

Det er ikke kun i Det Nordjyske Mediehus, der er problemer. Det gælder også distributionsbranchen generelt.

- Jeg taler jo med kollegaer andre steder i landet. De har samme problemer, siger han.