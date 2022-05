Derfor er der glæde i nordjysk lufthavn

NORDJYLLAND:Har du fået nok af corona-bøvl og restriktioner, og har du allerede været en tur sydpå med fly?

Så er du ikke alene, for flere og flere nordjyder køber igen flybilletter og rejser ud.

Det konstaterer Aalborg Lufthavn, som i april havde sin travleste måned siden corona-pandemien ramte Danmark i 2020.

Passagertal styrtdykkede

Faktisk var der flere rejsende til og fra Aalborg Lufthavn i april i år end i samme måned i 2019 - altså året før pandemien startede.

En pandemi med restriktioner, der i dén grad ramte luftfarten verden over, hvor flytrafikken styrtdykkede til næsten ingenting.

Aalborg Lufthavn havde blot 1123 flypassagerer i april i corona-året 2020. Det var under én procent af passagertallet i samme måned året før.

Bedre end før pandemi

Nu ser det langt lysere ud. I april i år nåede passagertallet i Aalborg Lufthavn op på 115.442 - lidt mere end i april 2019 med 114.799 passagerer.

Det er første gange det månedlige passagertal overstiger niveauet fra før corona-pandemien, og det vækker glæde i Aalborg Lufthavn.

- Rejsedagene omkring påske viste tydeligt, at folk har længtes efter at komme ud at rejse. Vi så igen nogle af de helt store rejsedage op til påsken, stærkt båret af fyldte fly på udenrigsruter som London, Kaunas, Malaga, Stockholm og Antalya, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen i en pressemeddelelse fra Aalborg Lufthavn.

Indenrigsflyvning topper

Den største rejsedag i april var fredagen op til påsken med knap 6.000 flypassagerer.

Især indenrigs-flytrafikken mellem Aalborg Lufthavn og København samt Bornholm er vokset markant de seneste år. Indenrigsflyvninger udgør langt den største flytrafik til og fra Nordjylland.