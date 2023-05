Derfor er kendt rundkørsel blevet maltrakteret

AABYBRO:Det bakkede landskab i rundkørslen ved Aabybro bliver i folkemunde kaldt "Teletubbies-land" eller pæretærten.

Kunstneren Kurt Tegtmeier kreerede landart-projektet i 2004, og det skabte dengang stor opmærksomhed. Nu er der igen fokus på rundkørslen, hvor flere har undret sig over, at en del af de grønklædte bakker er fjernet.

Men det har en forklaring.

Der skal nemlig skabes plads til, at lastbiler i den kommende tid kan transportere dele til den planlagte vindmøllepark i Nørre Økse Sø ved Halvrimmen.

Derfor har det været nødvendigt at nødvendigt at ty til en midlertidig ændring af rundkørslen.

De møllevinger, der skal bruges i Nørre Økse Sø er 68 meter lange, og det er derfor ikke muligt at komme rundt i rundkørslen.

Det oplyser Joacim Steenstrup, der er Head of Public Affairs & Media Relations hos Eurowind Energy, som står bag vindmølleprojektet i Nørre Økse Sø.

- Det en almindelig praksis, når vi skal transportere møllekomponenter, siger han.

- Det skyldes, at nogle af de komponenter, vi får leveret - hvad enten der er tale om møllevinger eller tårnsektioner - er så lange, at rundkørslerne er for små til, at vi kan komme igennem, siger han og tilføjer:

- Møllevingerne er 68 meter lange, og det kræver selvsagt en del plads at komme rundt i et sving, siger han.

Der skal opføres 11 vindmøller i Nørre Økse Sø, som skal erstatte 23 eksisterende vindmøller. Ifølge Joachim Steenstrup vil transporten af delene til vindemølleparken foregå fra næste uge og de kommende uger.

- Der er tale om midlertidige foranstaltninger, og vi forventer at være færdige med tranporten om maksimalt en måned. Herefter genetablerer vi terrænet, siger Joachim Steenstrup.