Derfor fisker auktion efter landinger: Fisken kommer ikke af sig selv

HANSTHOLM:- Beliggenheden er OK og Hanstholm Fiskeauktion har mange kontakter og en stor berøringsflade, så vi skal nok få fisk.

Auktionsmester Jesper Kongsted, Hanstholm Fiskeauktion, har netop fået solgt 68 tons mørksej landet af en fransk trawler. Dagen forinden havde en anden trawler fra samme rederi landet 50 tons mørksej til auktionen, og mens trucksene har travlt med at tømme Hal 5 for kasserne med mørksej konstaterer auktionsmesteren, at han lige straks skal ud og tage trosserne fra endnu en fransk trawler, som skal losse 90 tons mørksej. De skal sælges på den følgende morgens auktion.

- Kiloprisen er faldet lidt, men det er en forventelig pristilpasning efter to til tre uger, hvor mørksej har været dyr, siger Jesper Kongsted og tilføjer, at fisk lige nu er dyre. Det er godt for fiskerne, men hårdere ved opkøberne.

Hanstholm Fiskeauktion har masser af fisk under hammeren, men det er de udenlandske landinger, der sikrer auktionen det volumen, der gør den attraktiv for opkøberne, siger auktionsmester Jesper Kongsted. Foto: jens Fogh-Andersen

De franske landinger til Hanstholm Fiskeauktion er en del af forklaringen på, hvorfor Hanstholm lige nu er det sted i Europa, hvor der landes rigtig mange konsumfisk. Hvis ikke de fleste.

- Ser vi på tilførslerne til auktionen, ligger vi rigtig godt. Også målt på europæisk plan. Auktionen i Urk i Holland har tabt terræn, så lige nu er vi nok størst i Europa, siger Jesper Kongsted.

Auktionens position er ikke kommet af sig selv. Hanstholm er traditionelt et sted, der har tiltrukket mange udenlandske landinger, som på den måde har kompenseret for, at landingerne fra danske fartøjer har været kendetegnet af status quo.

- De danske fiskere kan nu engang ikke lande flere fisk, end de har kvoter til. Derfor har vi brug for de udenlandske landinger, hvis vi fortsat skal sikre nogle mængder på auktionen, som gør os interessant for opkøberne. Men det er en daglig kamp at sikre fisk til auktionen, siger Jesper Kongsted, som har erkendt, at det trods tre dage med hver deres store franske landing, ikke er nok, hvis auktionen kun skal sælge fisk, der sejles til Hanstholm.

- Vi henter rigtig meget fisk i Norge. I år når vi op på mere en 1000 lastvognstræk, som kommer hertil med fisk, der er landet forskellige steder i Norge. Næste mandag kommer der fem lastbiler med fisk landet i Honningsvåg helt oppe i det nordlige Norge.

- Ser vi på de samlede årlige landinger til auktionen, overgår udenlandske landinger de danske. Vi er glade for landingerne fra vores hjemlige fartøjer, og vi har både landinger fra store danske fartøjer, fra mindre - og fra dagbåde, men samlet set bidrager deres landinger for lidt i forhold til de mængder, vi skal have, hvis auktionen skal markere sig, konstaterer Jesper Kongsted.

Tidligere i år var han i Norge for at lave aftaler med norske redere. Turen resulterede i aftaler, som vil sikre auktionen yderligere tilførsler af norsk fisk. Til gengæld ser Jesper Kongsted ikke de store muligheder for at hente fisk til Hanstholm fra britiske fiskere.

- Englændere og skotter forventede, at Brexit ville sikre dem de flere fisk, som andre EU-landes fiskere måtte give afkald på i britisk farvand. Sådan er det ikke gået. Briterne har selv mistet fisk i forhold til de mængder, de havde før Brexit, så vi skal ikke forvente at se stigende landinger fra britiske fartøjer. Heller ikke de skotske. De mangler fisk, og skal de sejle hertil, er det for dyrt i brændstof, siger Jesper Kongsted.