Ondt i benzinøkonomien: Derfor hjælper højere kørselsfradrag kun lidt

NORDJYLLAND:Hvis de cirka 120.000 nordjyder, som hver dag pendler til og fra arbejde, håber, at et højere kørselsfradrag kan lette deres privatøkonomi betragteligt, må de tro om igen.

Selv hvis Skatterådet skulle beslutte at skrue mærkbart op for kørselsfradraget som følge af de skyhøje benzin- og dieselpriser, batter det kun ganske lidt i kroner og øre.

Det viser beregninger, som revisionsfirmaet BDO har lavet.

Da Skatterådet tilbage i november fastsatte dette års satser for kørselsfradrag og for skattefri kørselsgodtgørelse, skete det med udgangspunkt i en brændstofpris på 12,78 kroner pr. liter.

I dag ligger den reelle pris på over 16 kroner.

Kører din bil gennemsnitligt 20 km på literen, og har du 50 km til arbejde, vil din udgift til brændstof til og fra arbejde dermed på årsbasis blive mere end 4.000 kroner højere end forudsat i skattesatserne.

Det har fået flere politiske partier og organisationer, heriblandt FDM, til at kræve højere kørselsfradrag. Men den kontante gevinst for de hårdt prøvede bilejere vil være minimal, viser BDO’s beregninger.

- Forestiller man sig, at Skatterådet vedtager nye satser med udgangspunkt i en gennemsnitlig listepris på 16,78 kroner i stedet for 12,78 kroner, vil det betyde, at den høje sats både for befordringsfradrag og for skattefri kørselsgodtgørelse vil stige med 22 øre pr. km, skriver Henning Boye Hansen, chefkonsulent og skatteekspert i BDO, i revisionsfirmaets nyhedsbrev Depechen.

Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisionsfirmaet BDO.

Brændstof vægter lidt

Når satsen kun stiger 22 øre pr. km, selvom at benzinprisen bag udregningen hæves med 4 kroner, skyldes det, at brændstofprisen langt fra er eneafgørende for kilometersatserne.

I disse indgår også udgifter til dæk, værkstedsbesøg, vask, forsikring, ejerafgift og værditab.

- Faktisk vægter udgifterne til brændstof mindre end 20 procent, lyder det fra Henning Boye Hansen.

For at illustrere kan der tages udgangspunkt i en pendler, som 200 dage kører 50 kilometer hver vej på arbejde.

Hvis Skatterådet hæver satserne og tager afsæt i en benzinpris på 16,78 kroner – og ikke de nuværende 12,78 kroner – vil den kontante skattebesparelse for pågældende pendler være på 836 kroner.

Altså under 70 kroner om måneden.

- Skattebesparelsen på de 836 kroner skal sammenholdes med, at pendlerens faktiske merudgift til brændstof til turen nok vil være omkring fire gange højere, skriver Henning Boye Hansen.

Kørselsfradraget Indtil videre lyder befordringsfradraget i 2022 på 1,98 kroner pr. kilometer for kørsel op til 120 km mellem hjem og arbejde. Der gives ikke fradrag for de første 24 km. Har man 50 kilometer til arbejde, betyder det, at kun 76 kilometer af turen giver ret til et befordringsfradrag. Skatterådet har meddelt Finans, at man vil drøfte befordringsfradraget på et møde næste uge.

Her er gevinsten større

For lønmodtagere, der bruger deres egen bil i arbejdsgiverens tjeneste, ser regnestykket lidt bedre ud.

De kan få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. For i år har Skatterådet foreløbig fastsat satserne til 3,51 kroner pr. km for kørsel op til 20.000 km om året og 1,98 kroner pr. km for kørsel derudover.

Hvis de satser hæves, og vi tager udgangspunkt i en lønmodtager, der årligt kører 15.000 kilometer for sin arbejdsgiver, vil vedkommende ifølge BDO få udbetalt 3.300 kroner mere årligt til dækning af sine biludgifter.

- For de fleste vil det i givet fald nok betyde, at de får dækket deres faktiske merudgift til brændstof fuldt ud. Dem, der får kørepenge af deres arbejdsgiver, har derfor større glæde af en justering af satserne end dem, der er berettiget til befordringsfradrag, lyder det fra Henning Boye Hansen.

Prishop på det meste

Det er Skatterådet, som fastsætter kilometersatserne, og netop de høje brændstofpriser er på dagsordenen, når rådet mødes i næste uge.

Brændstofpriserne har gennem længere tid været stigende, men stak helt af, da Rusland valgte at invadere Ukraine.

Særligt for landets pendlere gør prisniveauet på brændstof lige nu ondt. Ikke mindst i Nordjylland, hvor der i gennemsnit pendles 52,6 kilometer på en arbejdsdag – væsentligt over landsplan.

Prisstigningerne på brændstof kommer oveni en lang række andre fordyrelser, blandt andet hvad angår el, varme og fødevarer. Og da lønningerne ikke ventes at følge med, er konsekvensen, at danskernes realløn udhules med flere tusinde kroner.