Derfor skal du ikke aflive din coronasyge hund eller kat

NORDJYLLAND:Grunden til at 17 millioner mink skal dø, er at det er påvist, at de kan smitte mennesker og at der nu findes en særlig variant af coronavirus hos mink, der har nedsat følsomhed overfor antistoffer.

Dine hunde eller katte kan godt få coronavirus, men det er ikke så farligt.

"Det er langt fra alle dyr, der kan smittes med COVID-19. Der er set få tilfælde hos hunde og katte, men det er ikke så risikabelt, som når et stort antal mink på samme tid bliver inficeret.", skriver myndighederne på coronasmitte.dk

Kæledyrene er i det hele taget meget lidt modtagelige for coronavirus:

"Katte kan under sjældne tilfælde smitte, men man ser ikke de problemer med replicering af virus og videresmitte. Hunde er ikke særligt modtagelige for virus. De kan hente noget op under pote eller snude, men de har ikke receptorer", sagde Kaare Mølbak, professor og faglig direktør ved Statens Serum Institut, onsdag på et pressemøde, onsdag eftermiddag/aften.

Desuden opholder befinder mink sig under snævre forhold, specielt når hvalpene vokser.

"Når man har en stor biomasse på meget lille område, indebærer det betydelig risiko for smitte. Hunde og katte indebærer ingen risiko i forhold til videresmitte, der har nogen kvantitativ betydning, men det har 17 millioner mink.", sagde Kaare Mølbak på pressemødet.

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) mener heller ikke der er nogen reel risiko for, at et coronasmittet kæledyr kan smitte mennesker.

"Flere dyrearter som fx hunde og katte har deres egen artsspecifikke coronavirus, som ikke har noget med COVID-19 at gøre. Du skal derfor ikke være bekymret for, at du bliver smittet med den coronavirus, som kun forekommer hos fx katte.", skriver DDD på deres hjemmeside.

Dyrlægeforeningen anbefaler dog, at du undgår kontakt med dine kæledyr, hvis du selv er smittet. Er det alligevel nødvendigt for dig, så bær mundbind og sprit efterfølgende dine hænder af.

Se hele pressemødet fra 4. september, kl. 16 her:

https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-ekstra_-myndighederne-holder-coronapressemoede-om-smitte-blandt-mink_221286