Benny trak sig: Modstanderne var modbydelige

MORSØ:Det var et kæmpe arbejdspres og så - tilsyneladende ikke mindst - et ubønhørligt hårdt debatmiljø, der har fået Benny Nielsen fra Fredsø Vognmandsforretning til lørdag at trække sig fuldstændig fra arbejdet i Vejskatskomitéen, som han ellers selv var med til at starte.

Det fremgår af et opslag på Vejskatskomitéens Facebookside, hvor administratorerne har skrevet, at de har været i kontakt med Benny Nielsen, efter han altså trak stikket fuldstændig uden nogen yderligere forklaring:

"Efter 6-7 uger hvor han har tænkt vejskat dag og nat kunne hovedet ikke følge med mere.

I og med han var den første der råbte op om det her, ville alle snakke med ham.

Både dem der var med på at det her skal stoppes, men i den grad også modstanderne!

Særligt de sidste har været decideret modbydelige! Og Benny og især hans familie har lagt øre til mangt og meget, til sidst har de måttet sige fra!

Derfor trækker de sig helt tilbage, i det næste lange stykke tid til de er kommet til hægterne!"

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med nogle af de resterende tre medlemmer af Vejskatskomitéen for at få uddybet, om der også har været fysiske trusler mod familien i kølvandet på protestaktionen på Christiansborg og den planlagte blokade mandag 15. maj.