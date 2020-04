Designpris til aalborgensiske SACKit

Aalborg-virksomheden Sackit har netop modtaget designprisen Red Dot Award for deres første in-ear høretelefon Rockit.

Virksomheden herhjemme er nok mest kendt for deres sækkestole, men faktisk er det elektronikdelen, der er det største af deres segment.

Det er andet år i træk, at virksomheden modtager en Red Dot Award, oplyser SackIt i en pressemeddelelse.

- Det var en svær opgave at designe in-ear høretelefoner. For at være ærlige, så synes vi, at mange eksisterende in-ear høretelefoner var klodsende og decideret grimme i øret, og vi ønskede at skabe et par som var elegante både i sin enkelthed og i øret, samtidig med at den sidder godt i øret, siger stifter og CEO Kristoffer Glerup og tilføjer:

- Vi er vanvittig stolt over at vinde en Red Dot Design Award for netop dette produkt! Jeg har et par gange måtte knibe mig selv i armen, siger han.

Produkt fra 2019 - svært 2020

Rockit blev lanceret i midten af 2019 og har fået en flot modtagelse fra kunder såvel som anmeldere. Prisen pynter i den grad i et 2020, der er et ganske anderledes år.

Corona-krisen ramte virksomheden allerede inden smitten var kommet til Danmark, da andre landes nedlukning vanskeliggjorde arbejdet.

Herefter ramte krisen Danmark, og Sackit mistede omsætning fra dag et. Virksomheden har dog sat en række flotte tiltag på benene, som har været med til at hjælpe både dem selv og tilmed andre virksomheder, der har lidt under Corona.

Sackit har blandt andet givet alle kunder på deres danske webshop 25 procent af deres køb tilbage i form af et gavekort til Aalborg City, hvilket giver en stor støtte til det pressede lokale handelsliv. Sackit kan derfor se lyst på den resterende del af året.

- 2020 startede ikke ud som forventet, og det har været hårdt for at sige det mildt. Men jeg er sikker på, at vi kommer stærke igennem denne krise, og vi ser positivt på den resterende del af 2020, hvor vi blandt andet har nogle utrolige spændende produktlanceringer i ærmet, afslører Kristoffer Glerup.

Sackt vil ikke løftet sløret for alle nyhederne, som er på tegnebrættet, men kan afsløre, at en opdateret version af RockIt, RockIt X, vil ramme markedet efter sommeren.

Herudover udvider den stærke design virksomhed sortimentet af trådløse opladere, hvor deres første model vandt en Red Dot Design Award i 2019.