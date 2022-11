Skoleroden Henrik tog chancen og sprang ud i det: Nu slår han sig sammen med stor spiller

NIBE/AALBORG:Gennem ti år undertrykte Henrik Pedersen sin kreativitet, indtil den i 2019 pludselig fik frit løb.

Her stiftede han arkitekt-virksomheden No.57 i Nibe, der med hastige skridt er vokset i størrelse - både økonomisk og i antallet af medarbejdere.

Efter to år med beregninger og tegninger af bygninger til millioner er det dog slut med No.57. Henrik Pedersen og de ansatte slår sig sammen med arkitekt- og ingeniørfirmaet BK Nord.

Ejeren fortæller, at No.57 kontinuerligt har udviklet sig i den rigtige retning, men markedet kræver mere af virksomheden, end de kan tilbyde alene.

- Vi er sindssygt dygtige arkitekter. Vi er grafisk dygtige og har en fin portefølje i forhold til vores arkitektarbejde, men vi kan ikke tilbyde en totalpakke med vores kompetencer alene, siger Henrik Pedersen.

- BK Nord har ingeniører, brandrådgivere og specialister indenfor bæredygtighed og energi, og derfor giver det bare god mening at samle kompetencerne under et tag. Både for vores egen og kundernes skyld, siger han.

En kreativ rejse

Med fusionen af de to virksomheder får Henrik Pedersen ny titel.

Han bliver salgs- og udviklingschef. Det harmonerer ikke umiddelbart med iværksætterens ønske om at arbejde kreativt. Men det er en fejlfortolkning, mener Henrik Pedersen.

- Jeg skal nok ikke slå så mange streger, som jeg har gjort i No.57. Til gengæld kommer jeg til at stå i spidsen på nogle projekter, hvor vi skal afprøve nye ting og gå andre veje. På den måde får kreativiteten stadig frit spil, og jeg får hånden i maskinrummet, siger han.

I 2021 var planen, at Henrik Pedersen og virksomhedens seks ansatte skulle fortsætte med at tegne i Nibe lang tid endnu. Den plan er nu kasseret. Arkivfoto: Henrik Louis

Sammen med resten af ledelsesgruppen skal den tidligere iværksætter forsøge at føre BK Nords nye strategi ud i livet.

Det sker på et tidspunkt, hvor samfundet oplever en økonomisk krise, og det har blandt andet sat en kæp i hjulet på byggebranchen.

- Det er klart, at inflation og recession fylder i vores tanker. Men vores mantra er, at hvis ikke vi er i udvikling, er vi i afvikling. Derfor skal vi hele tiden udvikle os og blive bedre til vores arbejde, sådan at vi sikre os de opgaver, der er. For der bliver fortsat sat bygge- og udviklingsprojekter i søen, siger Henrik Pedersen.

Kækhed betaler sig

Henrik Pedersens rejse frem mod iværksætteriet og fusionen har været præget af zigzag.

Nibenitten har tidligere fortalt til Nordjyske, hvordan han i skolen følte sig rodløs og endte med at blive smidt ud af HF-uddannelsen. Tilbage i gymnasiet forstod han slet ikke, hvad matematik kunne bruges til.

Henrik Pedersens CV Uddannelse: 2007-2008: Nørresundby HF og Gymnasium, HF

2008-2012: Tech College Aalborg, Træfagenes byggeuddannelse

2013-2016: University College Nordjylland, Bachelor in Architectural and Construction Management Arbejdsliv: 2008-2012: Stokholm og Sørensen, tømrerelev

2012-2013: TL Byg A/S, tømrer

2015: C.F. Møller Architects, bygningskonstruktør praktikant

2016-2018: TL Byg A/S, projekterende rådgiver, IT-ansvarlig

2018: DHK-BYG, projektleder

2018-2019: Arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS, projektleder

2019-nu: No.57 ApS, selvstændig

Efter nogle omveje endte nibenitten alligevel i det matematikbetonede arkitekt-fag. Nogle karaktertræk fra uddannelsestiden er dog svære at ændre på.

I skolen var han lidt af en rod, og kækheden fra den rolle tog han med over i iværksætteriet. Det var dog kun gavnligt, fortalte han til Nordjyske sidste år.

- Man bokser sig en smule frem i tilværelsen, sagde Henrik Pedersen om at blive selvstændig arkitekt.

Nu glæder iværksætteren sig til igen at blive arbejdstager.

- Jeg må være ærlig og indrømme, at det med at være selvstændig og stå med det økonomiske ansvar på egen hånd er angstprovokerende. Det var også fedt, men det passer mig ganske fint at blive arbejdstager igen, siger Henrik Pedersen.

Adm. direktør hos BK Nord, René M. Larsen, og stifter og ejer af No.57, Henrik Pedersen Foto: Kjetil Loeite

Med fusionen af de to virksomheder og arbejdspladser går BK Nord fra at have 19 medarbejdere til 27. Sidste år havde No.57 og BK Nord tilsammen en bruttofortjeneste - salget fratrukket de direkte omkostninger - på 12,8 millioner kroner.