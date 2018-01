Det er gået hul på sommerhusmarkedet

INDLAND: Flere danskere købte nyt sommerhus i 2017 end i 2016. I 2. og 3. kvartal 2017 blev der solgt 24,2 pct. flere sommerhuse i hele landet end i samme periode i 2016. Det viser en analyse, som Nybolig har foretaget på baggrund af tal fra Finans Danmark. Det er især hjælpepakkerne til sommerhusmarkedet og de gode konjunkturer, der står bag udviklingen, vurderer man hos Nybolig.

-Men man kan heller ikke komme uden om den aktuelle højkonjunktur. Når flere kommer i arbejde, får større rådighedsbeløb og renten er så lav, som den er nu, er det naturligt, at flere vil se sig om efter bolig nummer to, siger Thomas Hovgaard, der er relationschef i Nybolig.

Også priserne har udviklet sig positivt. De er steget tre procent, hvor der året før var tale om status quo.

-Priserne er ikke det mest afgørende her. Det vigtigste er, at der igen er kommet gang i salget, så sommerhusvejene ikke bugner med til-salg-skilte. I de fleste af landets sommerhusområder lyder der meldinger om fornyet optimisme, siger Thomas Hovgaard, der regner med at 2018 bliver endnu bedre, når man ser på antallet af handler.