Det er ikke aflyst: Vognmænd og fiskere demonstrerer mandag

NORDJYLLAND:Vognmændenes protest mod regeringens kilometerafgift mandag er ikke lagt i graven, selv om Vejskatskomiteen, der havde planlagt en landsdækkende blokade af det overordnede vejnet, forleden nedlagde sig selv og afblæste deres koordinerede aktion.

Sådan lyder det fra vognmand Kim H. Simonsen, der driver sin forretning i Jammerbugt Kommune.

- Demonstrationerne har aldrig været aflyst, det er en fejlfortolkning. Det er både vognmænd og fiskere, der protesterer. Det er ikke bare to vognmænd, der har lyst til at køre ud, siger Kim H. Simonsen.

Han har selv kun en bil i sit firma, men siger, at han har kontakt til mange, der deltager i demonstrationer mod kilometerafgiften mandag. Samtidig understreger han, at ingen af de deltagere, han kender til, vil begå ulovligheder i forbindelse med demonstrationerne.

- Det vinder vi jo ikke noget ved, siger Kim H. Simonsen.

Også fra Facebookgruppen "Opråb Fisker" fremgår det, at der vil blive demonstreret mandag både på landjorden og på havet.

Her skriver Thomas Christiansen, der er fisker fra Østerby Havn og administrator på siden, at der fra fiskernes side er planlagt demonstrationer i Hirtshals, Frederikshavn og Helsingør. Fiskerne mødes klokken seks om morgenen uden for havnene, og så sejler de ind i samlet flok og lægger til.

I Hirtshals bliver det ved Auktionskajen, i Frederikshavn ved Pier 4 og i Helsingør et sted, hvor der er plads, idet havnen p.t. er under ombygning. Thomas Christiansen skriver også, at Hjørrings borgmester Søren Smalbro har meldt sin ankomst til Hirtshals klokken ni om formiddagen.

Nordjyllands Politi oplyste i fredags, at politiet var orienteret om én demonstration, men ville dog ikke oplyse, hvor den skal finde sted, og henviser i øvrigt til Rigspolitiet, der koordinerer det samlede overblik.