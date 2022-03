Det kører på skinner: Nu får de ny direktør

Martin Sort Mikkelsen bliver ny direktør for Nordjyske Jernbaner, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Han overtager posten fra Peter Hvilshøj, der efter 10 år i direktørstolen går på pension.

Den nye direktør kommer til at stå i spidsen for et selskab, som nordjyderne roligt kan stille deres ur efter. Selskabet oplyser, at man i februar måned kunne bryste sig af tog, der kom til tiden i 99,9 procent af tilfældene.

Nordjyske Jernbaner var i februar fremme til tiden 99,9 procent af gangene. Henrik Louis

55-årige Martin Sort Mikkelsen kommer fra en stilling som stabschef for Økonomi- og Personaleforvaltningen i Hjørring Kommune. Hovedopgaverne hos Nordjyske Jernbaner bliver blandt andet at arbejde for den grønne omstilling af togdriften og at udvide den regionale togdrift til Arden og Hobro.

Nordjyske Jernbaner står for lokalbanerne mellem Frederikshavn, Skagen, Hirtshals og Hjørring. Siden 2017 har selskabet også varetaget den regionale togtrafik mellem Skørping og Frederikshavn. En opgave, som de indtil videre skal løse frem til 2030.

Martin Sort Mikkelsen sætter sig i direktørstolen 1. maj.