Det Nordjyske Mediehus indgår nyt strategisk samarbejde

AALBORG:Det Nordjyske Mediehus skruer nu op for de kreative ambitioner i bestræbelserne på at skabe digitale tilbud, der gør koncernen til en stærkere samarbejdspartner over for de nordjyske virksomheder.

Gennem en årrække har Det Nordjyske Mediehus selv drevet sit grafiske arbejde og sin erhvervskundesupport. Men med stigende krav i markedet og den digitale udvikling har det været naturligt og nødvendigt at kigge efter en ekstern partner, der kan understøtte mediehuset bedst muligt.

Derfor har Det Nordjyske Mediehus nu indgået et strategisk samarbejde med ZUPA ZITE-koncernen. Den skal stå for etableringen og den daglige drift af et nyt DNMH Agency. Det nye bureau skal tilbyde endnu bedre kundeoplevelser, service og kreative produkter til mediehusets erhvervskunder.

- Vi tror på, at aftalen med ZITE A/S om etableringen af DNMH Agency som et in-house bureau er en optimal løsning, hvor vi fastholder alle de erfaringer og den knowhow, vi har opbygget, og får tilført nødvendig indsigt og kompetence fra vores nye samarbejdspartner, siger Morten Vinther Jensen, adm. direktør i Det Nordjyske Mediehus.

I forbindelse med den strategiske samarbejdsaftale overtager ZITE A/S 20 medarbejdere fra Det Nordjyske Mediehus inden for kreativt, grafisk arbejde og erhvervskundesupport.

På grund af de generelle vilkår i markedet står Det Nordjyske Mediehus overfor at skulle gennemføre en række tilpasninger og besparelser i den kommende tid.

- Derfor er vi særligt glade for med dette samarbejde at kunne bevare nordjyske arbejdspladser, siger Morten Vinther Jensen.

Det Nordjyske Mediehus-koncernen beskæftiger sig med onlineaktiviteter, lokalaviser, dagblad, radio og distribution både lokalt, nationalt og i Skandinavien. Bedst kendt er nyhedsbrandet Nordjyske, men også radiokanalen ANR, Radio Nordjyske samt en lang række lokalaviser.

For ikke at glemme Nordiske Medier, der står bag en lang række nichemedier.

Det Nordjyske Mediehus er en af Nordjyllands største arbejdspladser med knap 600 fastansatte.