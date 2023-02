Det Nordjyske Mediehus tjente penge på driften, men påvirkes af stærkt stigende omkostninger

NORDJYLLAND:Trods stærkt stigende omkostninger og et historisk fald i forbrugertilliden lykkedes det koncernen bag Det Nordjyske Mediehus at komme ud af 2022 med et positivt driftsresultat.

Det viser det årsregnskab, som koncernen netop har offentliggjort.

Det Nordjyske Mediehus, der står bag over 25 regionale og lokale medier, skabte i 2022 et driftsresultat på lige knap 1 million kroner.

Udviklingen på de finansielle markeder påvirkede imidlertid resultatet negativt og betød, at årets resultat blev et minus på 7,4 millioner kroner.

- Det er ikke som forventet, men det er efter omstændighederne tilfredsstillende at realisere et positivt resultat før finansielle poster i et år, hvor krig og makroøkonomiske forhold i Europa ikke kunne forudses, siger adm. direktør Morten Vinther Jensen.

Uændret ambitionsniveau

Omsætningen i Det Nordjyske Mediehus faldt med 3 procent til 651 millioner kroner. Men trods omsætningsfaldet – og en bundlinje, der blev presset i bund – er ambitionen for koncernen uændret.

De senere år har Det Nordjyske Mediehus gennemgået en omfattende digital transformation i tæt samarbejde mellem den publicistiske, kommercielle og tekniske del af koncernen.

Den proces fortsætter.

Samtidig fortsætter den digitale vækstrejse, som skal gøre Det Nordjyske Mediehus mindre afhængig af printede publikationer – og dermed sikre, at nordjyderne også fremover har adgang til uafhængig nyhedsjournalistik.

I løbet af året indtog nordjyske.dk pladsen som det mest læste digitale nyhedssite i Nordjylland.

Datterselskabet Nordiske Medier, der står bag en lang række nichemedier, har investeret i nye af slagsen.

Og det nye digitale erhvervsmedie Vigeur, som blev lanceret i efteråret 2021, vokser fortsat - både på sidevisninger og partnerskaber.

Forventningerne til i år

På distributionsområdet har Det Nordjyske Mediehus i regnskabsåret 2022 oplevet faldende mængder og stigende omkostninger. Det har medført større fald i indtjeningen fra koncernens distributionsaktiviteter.

Lav forbrugertillid og stærkt stigende priser bl.a. på papir og distribution påvirker desuden koncernens forventninger til 2023. Der forventes et negativt driftsresultat (EBITDA) i intervallet 15-30 mio. kr.

Det Nordjyske Mediehus-koncernen beskæftiger sig med onlineaktiviteter, lokalaviser, dagblad, radio og distribution både lokalt, nationalt og i Skandinavien. Bedst kendt er nyhedsbrandet Nordjyske, men også radiokanalen ANR, Radio Nordjyske samt en lang række lokalaviser.

Det Nordjyske Mediehus er en af Nordjyllands største arbejdspladser med over 600 fastansatte.